„Maul – was willscht no meh?“

Man kann nicht genau sagen, wer in Erisdorf mehr gestrahlt hat: Die Sonne am Himmel oder der Vorsitzende des Musikvereins Wolfgang Mohn sowie Ortsvorsteher Klaus Binder. Beim Erisdorfer Nudlafest war ein wahrer Ansturm zu verzeichnen. Besucher aus nah und fern, die das Fest schon kannten und welche, die zum ersten Mal dabei waren, um vor allem die angepriesenen „Erisdorfer Nudlaspezialitäta“ zu genießen.

Ein Zeitungsausschnitt aus dem Jahr 1929, datiert auf den 25. August, ist der Beweis dafür, dass das Erisdorfer Nudlafest eine lange Tradition aufweisen kann. Allerdings wurde damals sicher einfacher und in etwas kleinerem Rahmen gefeiert. Aber in der Anzeige wird darauf hingewiesen, dass es zur Freude und Belustigung einen Elektro-Kettenflieger gab, sowie eine Schiffschaukel und eine wunderschöne Preisschieß-Halle. Wörtlich heißt es dann: „Ebenso haben unsere Gastwirte am Nudlafest für gute Getränke und Speisen bestens gesorgt“. Nun, diese Aufgabe haben inzwischen der Musikverein Erisdorf sowie die ganze Dorfgemeinschaft übernommen. Geblieben ist aber die Idee, anstatt der herkömmlichen Festbewirtung auf Nudelgerichte zu setzen, was sich bis zum heutigen Tag als „der Renner“ erwiesen hat. Natürlich sind einige Spezialitäten dazu gekommen, aber bei allen dreht es sich um das Thema Teigwaren.

Wie in den Jahren zuvor, waren auch heuer wieder die Zigarrennudeln in verschiedenen Varianten der Renner. Bis spät am Nachmittag, als die anderen Verkaufsstände schon „Ausverkauft“ meldeten, wurden diese von einem Team im Dorfgemeinschaftshaus hergestellt. Das heißt zuerst den Teig mit der richtigen Konsistenz zubereiten, gehen lassen und dann zu Zigarren formen. Danach ging Blech für Blech zum ausbacken und mit Apfelmus und anderen Zutaten wurden sie genossen.

Nicht weniger beliebt auch Maultaschen mit Salat und die breiten Nudeln mit Leberkäse. Spaghetti sind immer gefragt und gerade die Kinder haben dabei ihre helle Freude daran. Ein Gaumenschmaus im Dorfgemeinschaftshaus auch die selbstgebackenen Kuchen mit Kaffee. Nicht fehlen durfte bei dem Fest natürlich die musikalische Unterhaltung. Hierzu durfte Wolfgang Mohn zum Frühschoppen den Musikverein Neufra und am Nachmittag die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerkingen zur Freude der Festbesucher willkommen heißen.