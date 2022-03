Märzenbecher und Kelchbecherling

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kunstfreunde Donau starteten wieder mit ihren monatlichen Veranstaltungen und so trafen sich über 30 Interessierte am Eingang zum Wolfstal bei Lauterach gegenüber der Tuffsteinsäge. Im Wolfstal, das sich im südlichen Biosphärengebiet Schwäbische Alb befindet, bietet die Natur jedes Jahr im März ein einzigartiges Schauspiel.

Abertausende blühender Märzenbecher verwandeln die Umgebung in einen zauberhaften romantischen Park. Vorbei an dunklen Felsschluchten, alten Bäumen und felsigen Steilhängen ließen sich vom Wegesrand auch die seltenen, geschützten und vom Aussterben bedrohten zinnoberroten Kelchbecherlinge betrachten. Nach dem gemütlichen Spaziergang sollte das Gesellige nicht zu kurz kommen und so ließ man den Nachmittag bei Kaffee oder Vesper in der nahegelegenen Laufenmühle plaudernd ausklingen.