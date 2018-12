„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“

Das Warten auf den Erlöser, die Geburt des Kindleins in einem Stall in Bethlehem, das wollten auch heuer wieder die Mitglieder des Familiengottesdienst-Teams in Ertingen den Christen näher bringen. „Leider hat uns dabei das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht“, resümierte Gemeindereferentin Andrea Hoffmann, die maßgeblich dieses einmalige Wunder von Bethlehem mit inszenierte und einstudiert hat. Doch so schnell ließen sich die Spieler, ob jung oder alt, nicht unterkriegen und es wurde einfach improvisiert und so fand die Herbergssuche in der Pfarrkirche St. Georg statt. Ein beeindruckendes Schauspiel, das von der Jugendmusikkapelle Ertingen musikalisch mitgestaltet wurde.

„Advent ist die Zeit, jedes Jahr einen neuen Anfang mit Gott zu machen. Gehen wir den Weg zu Gott, der Weg ist nicht weit“, forderte die Gemeindereferentin die anwesende Christenschar in St. Georg auf, denn: „Wir sollten ihn erwarten, denn Gott will zu uns kommen.“ Schon 500 Jahre vor seiner Geburt prophezeite Jesajas, dass Jesus als Mensch geboren wird und seine Weissagung sollte sich erfüllen. Davon war der alte Schäfer überzeugt, obwohl er dafür Spott und Hohn erntete. Er wusste allerdings nicht, wann diese Vorhersage eintreffen wird. Sehr zur Ungeduld seines Enkels, welcher einen König mit Zepter und Krone erwartete. „Er wird kommen, aber ohne Krone, jedoch mächtiger als alle Herrscher der Welt“, da war sich der alte Hirte sicher.

In dieser Zeit erließ der römische Kaiser eine Anordnung, wonach alle Bürger Steuern zu zahlen und sich registrieren lassen mussten. Josef und Maria, die ihr Kind schon unter ihrem Herzen trug, machten sich auf den weiten Weg, um der Pflicht gegenüber dem Kaiser nach zu kommen. Doch auf der Suche nach einer Bleibe für eine Nacht wurden sie immer wieder abgewiesen. An der dritten Station fand sich wenigstens ein warmer Stall, wo die beiden unter kamen.

Die Hirten indes konnten in jener Nacht nicht schlafen, die Schafe wurden unruhig. Dann verkündete der Engel die Frohbotschaft von der Niederkunft des Herren. Daraufhin folgten die Hirten auf dem Feld dem Stern gen Bethlehem. „Unser Weg ist Euer Weg“, verkündeten sie. „Es liegt an Euch, bald an die Krippe zu schreiten. Öffnet Eure Herzen, bald ist es soweit“, war ihre Botschaft an die Menschheit.

Zeit der Vorbereitung

Doch bis dahin, so Gemeindereferentin Andrea Hoffmann, biete der Advent Zeit sich vor zu bereiten auf die Niederkunft des Erlösers. „Dann feiern wir die Geburt unseres Herrn, wie es sein soll.“

Trotz der Umstellung und Improvisation, war es den Akteuren gelungen, das Wunder von Bethlehem in die Kirche nach Ertingen zu bringen. Allen, die an diesem Schauspiel beteiligt waren, ob Vorbereitungsteam, Schauspieler und Musikanten, dankte Andrea Hoffmann für ihr Mitwirken. „Danke dass Sie gekommen sind“, das galt den großen und kleinen Kirchenbesuchern, die alle ins Abt-Bischof-Spies-Haus eingeladen waren, wo Punsch und Kekse warteten.