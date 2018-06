Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Mittwoch um 7.35 Uhr in Ertingen ein geparktes Auto erheblich beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht. Beim Wenden auf einem Firmenparkplatz in der Albert-Einstein-Straße streifte der Sattelzug einen Chrysler. Er fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Lkw. So konnte die Polizei den 44-jährigen Fahrer ermitteln. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. Der Schaden am Auto wird auf 3000 Euro geschätzt.

