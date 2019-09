Letzte Hürden für Engel-Areal

„Seit zwei Jahren sind wir beim Engel-Areal unterwegs – hoffen wir, dass wir jetzt zum Abschluss kommen.“ Diesen Wunsch äußerte Städteplaner Clemens Künster in der jüngsten Sitzung des Ertinger Gemeinderats. Mit dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde ein weiterer Schritt in diese Richtung unternommen. Dazu kommt, dass nach Einholung verschiedener Gutachten vor allem ein Bauvorbescheid das ganze Vorhaben in einem positiveren Licht erscheinen lässt. Aber gerade gegen diesen Bauvorbescheid wurden Rechtsmittel eingelegt. Nun liegt es am Regierungspräsidium Tübingen, ob grünes Licht für die vorgesehene Bebauung in zentraler Ortslage gegeben wird.

Wie komplex sich das Vorhaben auf dem etwa 2,18 Hektar großen Plangebiet darstellt, versuchte Städteplaner Clemens Künster komprimiert darzustellen. Angefangen vor zwei Jahren mit einem Ideen-Wettbewerb für die Bebauung, den zwei Aufstellungsbeschlüssen samt Bürgerbeteiligungen und entsprechenden Gutachten, bis es jetzt zur Billigung des Bebauungsplans samt Satzungsbeschluss kam. Gerade in diesem Bebaungsplan ist der Geltungsbereich definiert, in dem sich auch drei aktive landwirtschaftliche Betriebe befinden, von denen teilweise die Befürchtung der Existenzgefährdung geäußert werde. Auf der anderen Seite stünden viele Bürger, die ihre Stellungnahmen vorgebracht haben. „All das ist aufzunehmen und im weiteren Bebauungsplanverfahren zu behandeln“, so Clemens Künster.

Dazu habe die Gemeinde zum einen ein Geruchsgutachten in Auftrag gegeben und auch die artenschutzrechtliche Seite um Stellungnahme gebeten. Beim Geruchsgutachten wurden von der Gemeinde 24 Betriebe im Gutachten berücksichtigt, die eine Tierhaltung betreiben oder betrieben haben. Dabei kann bei acht Betrieben eine Wiederaufnahme ausgeschlossen werden. Laut der immissionsrechtlichen Untersuchung zeigen die Berechnungen auf, dass der geltende Immissionswert von 15 Prozent an den geplanten Wohnhäusern im Geltungsbereich eingehalten wird, falls nur die aktiven Tierhaltungen einbezogen werden. Und das Amt für Bauen und Naturschutz stellt fest, dass die Immissionen der landwirtschaftlichen Betriebe rund um das Engel-Areal weder eine Gesundheitsgefährdung darstellen und es sich um keine ekelerregende oder Übelkeit auslösende Gerüche handle. Vielmehr seien die Gerüche als ortsüblich hinzunehmen. Ertingen sei seit langer Zeit durch Landwirtschaft und Tierhaltung geprägt und daher sei eine höhere Geruchsbelästigung ortsüblich. „Gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht der Unteren Immissionsschuzbehörde keine grundsätzlichen Bedenken“, so die Feststellung des Amtes für Umwelt- und Arbeitsschutz beim Landratsamt Biberach an die Untere Baurechtsbehörde in Riedlingen.

Am 3. Juni 2019 hat diese Behörde dann einen positiven Bauvorbescheid für den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit jeweils acht Wohneinheiten auf dem Engel-Areal ausgesprochen. Hiergegen wurde Widerspruch eingelegt. Das Baurechtsamt der Stadt Riedlingen ist dabei zum Ergebnis gelangt, dass eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange durch das Bauvorhaben nicht gegeben sei. „Da dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen, insbesondere keine nachbarschützenden Vorschriften entgegenstehen, war der Bauvorbescheid unter Zurückweisung der Einwendungen zu erteilen“, lautet das Fazit der Unteren Baurechtsbehörde. Die artenschutzrechtliche Beurteilung von Diplombiologe Josef Grom aus Altheim fußt in seiner Aussage: „Bei Berücksichtigung der vorgeschlagenen schadensmindernden und funktionserhaltenden Maßnahmen verstößt das Vorhaben vermutlich nicht gegen die Verbotsabstände und kann aus artenschutzrechtlicher Sicht zugelassen werden.“

„Hält die Aussage ,ortsüblich’ Stand?“, wollte Gemeinderat Armin Höninger vom Anwalt der Gemeinde, Prof. Dr. Andreas Staudacher, wissen. Dazu müsse man wissen, was in Ertingen ortsüblich sei, erläuterte der Jurist. Und gerade damit scheine man hier am Ort in die richtige Bahnen zu kommen. Vor allem im Hinblick auf das Gutachten „sind wir in Ertingen weiter als anderswo“, so seine Aussage, was ihn positiv stimme. Susanne Späth-Häußler wollte wissen: „Sind wir auf der Zielgeraden?“. Die klare Antwort von Staudacher: „So sieht es aus.“