Leonie Gebhart erreicht Traumnote 1,0

Die Abschlussschüler der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen/Herbertingen haben vor Kurzem eine Feier in der Kulturhalle in Ertingen abgehalten. Rektor Markus Geiselhart gratulierte 26 Neuntklässlerinnen und Neuntklässlern zu ihrer erfolgreich bestandenen Hauptschulabschlussprüfung. 48 Zehntklässlerinnen und Zehntklässler erhielten ihr Realschulabschlusszeugnis und 12 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse wurden mit dem gymnasialen Versetzungszeugnis entlassen. Das berichtet die Schule in einem Schreiben.

Das Moderatorinnen-Team Lina-Josefine Bessei, Anmarie Suckert und Lara-Fabienne Engelhart begrüßten alle Gäste der Abschlussfeier, die mit einem kirchlichen Impuls durch Gemeindereferentin Andrea Hoffmann eröffnet wurde. Nach dem Rückblick auf die gemeinsame Schulzeit durch eine Diashow bezog sich Rektor Markus Geiselhart in seiner Rede auf den Abschlusspullover der Abgänger: Ein Kompass, der die Koordinaten der Schule trägt. „Es freut mich, dass ihr dieses Symbol gewählt habt, da es auch die Verbundenheit zur Michel-Buck-Gemeinschaftsschule ausdrückt.“ Zudem steht der Kompass für die Orientierung im neuen Lebensabschnitt, den die Schüler nach ihrer Zeit an der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule beschreiten werden. Zu ihrem Abschluss beglückwünschte auch Bürgermeister Jürgen Köhler die Absolventen in seiner Rede.

„Ab heute fahren wir nicht mehr jeden Morgen zusammen im Bus zur Schule, wir spielen nicht mehr Völker- oder Zombieball. Ab jetzt spielen wir das Spiel des Lebens. (…) Schule hat mich und mein Leben in den letzten Jahren ausgemacht. Jetzt fällt das weg und ich fange an zu verstehen, warum alle alten Menschen sagen, dass man froh sein soll, wenn man noch zur Schule geht“, so die Absolventin Janette Böhme in ihrem selbst verfassten und vorgetragenen Text.

Für Abwechslung sorgten auch die Neuntklässler, die ein Männerballett aufführten. Ihre Mitschülerinnen hatten ebenfalls einen Tanz einstudiert und ließen am Ende ihrer Showeinlage die Gäste, einschließlich des Rektors, Macarena tanzen. Josefine Grützner blickte in ihrer Abschlussrede auf ihre Zeit als Schulsprecherin und Schülerin zurück.

Mit großer Spannung wurde im Anschluss die Ausgabe der Abschlusszeugnisse sowie der Sonderpreise erwartet, wofür die Abschlussschülerinnen und -schüler gemeinsam einliefen.

Rektor Markus Geiselhart freute sich, dass in diesem Jahr der Günther-Blauw-Preis für den besten Schulabschluss gleich an vier Personen ging: Lara-Fabienne Engelhart erhielt ihn für den besten Hauptschulabschluss (1,9), Annabel Mezler und Sarah Wicker für den besten Realschulabschluss (beide 1,4) und Leonie Gebhart für das beste gymnasiale Zeugnis mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Für ihr soziales Engagement erhielt Josefine Grützner den Rotary-Preis. Bärbel Heydasch vom Gewerbeverein Herbertingen überreichte den „Unternehmerpreis 2022“ an Lara-Fabienne Engelhart für die beste Projektarbeit im Fach WBS. Der „Michel-Buck-Preis“ ging an Sarah Wicker und wurde von Bürgermeister Jürgen Köhler verliehen.