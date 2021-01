Lastwagen streift Auto

An einer Engstelle in Ertingen streiften sich am Donnerstag ein Lastwagen und ein Auto. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 12.30 Uhr war eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford auf der Kapellenstraße unterwegs. An einer engen Stelle kam eine 32-Jährige mit einem Lastwagen entgegen. Die Ford-Fahrerin lenkte ihr Auto nach rechts und hielt an. Die Lasterfahrerin fuhr an der Engstelle durch und streifte dabei den Ford. Dabei entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.