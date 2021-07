„Lasst die Spiele beginnen“ – unter diesem Motto konnte endlich die Rennserie um den OMV Cup für Kinder und Jugendliche Mountainbiker beginnen. Coronabedingt musste Rennen um Rennen abgesagt werden, umso größer war die Freude als der Startschuss in Ravensburg fiel.

Die Bike-Kids und Nachswuchsfahrer des SV Binzwangen konnten dann auch gleich erfolgreich in die Serie starten.

Beim Eröffnungsrennen des OMV-Cups 2021am 11.07. in Ravensburg konnten 8 Starter des SV Binzwangen Bike & Run erfolgreich Rennluft schnuppern. In den Altersklassen U9 bis U15 traten insgesamt sieben Nachwuchstalente auf dem anspruchsvollen Rundkurs in der Ravensburger Altstadt an. Krönender Abschluss war der 2. Platz von Niklas Jäggle in der Altersklasse U15. Auch wenn nicht immer ein Podestplatz herausgefahren werden konnte, war es für viele Bike-Kids das erste Rennen überhaupt und eine tolle Erfahrung. Die Rennserie des Oberschwäbischen-Mountainbike-Vielseitigkeits-Cups kommt am 10. Oktober zum Vario-Race nach Binzwangen, wo das vorletzte Rennen der diesjährigen Serie gefahren wird.