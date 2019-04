Langjähriges Engagement im Verein gewürdigt

Einen anderen Weg schlugen Musikdirektor Günther Goldammer und die Musikkapelle Ertingen bei den Ehrungen langjähriger Mitglieder ein, die am Konzertabend für ihr Engagement in der Kapelle ausgezeichnet wurden. Das gesamte Orchester spielte zu Beginn des zweiten Programmteils den „Astronautenmarsch“, bevor sie vom Vorsitzenden Urban Diesch zur Ehrung aufgerufen wurden.

Eine vereinsinterne Auszeichnung galt an erster Stelle Helmut Eisele. Seit 30 Jahren wirkte er als Vize-Dirigent in der Kapelle und war auch früher elf Jahre Jugenddirigent. Ein Musiker mit Leib und Blut, der nun dieses Amt an seinen Nachfolger Jürgen Märkle übergeben hat. Lob und anerkennende Worte hatte der Vorsitzende des Musikvereins Ertingen auch für die Musikerinnen und Musiker, die zehn und 20Jahre in der Kapelle spielen und zum Teil darüber hinaus Verantwortung in anderen Funktionen übernehmen. So erhielten sieben Aktive die Brionze Ehrernnadel für zehnjährige aktive Tätigkeit im Verein und zwar Christoph Buck (Bariton), Lisa Fensterle (Querflöte), Juliana Fetscher (Querflöte), Theresa Guth (Querflöte), Mareike Hild (Oboe), Alexandra Mack (Querflöte), Marius Wahl (Schlagzeug).

Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40-jährige Vereinszugehörigkeit hatten sich folgende Musiker durch ihre langjährige Vereinstreue verdient: Konrad, Thomas und Manfred Lutz (alle Flügelhorn), Uli Ocker (Bariton). Die Fördernadel für zehnjährige Vereinstätigkeit erhielt Dominik Waller für acht Jahre als Beisitzer im Ausschuß und seit zwei Jahren stellvertretender Kassier. Die Dirigentennadel in Bronze mit Urkunde für ebenfalls zehnjähriges Engagement im Verein verdiente sich Carolin Lutz, vier Jahre Jugenddirigentin beim Vororchester und seit sechs Jahren Jugenddirigentin bei der Jugendkapelle.