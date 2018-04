Landrat: „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“

Mit eine grandiosen Festauftakt anlässlich seines 190-jährigen Bestehens, startete der Musikverein Ertingen am Samstagabend in sein Jubiläumsjahr. Dazu hatte man sich neben vielen Musikanten auch Gäste eingeladen, die ihre Verbundenheit mit dem Musikverein Ertingen zum Ausdruck brachten und ihre Grüße und Glückwünsche überbrachten.

Nach der Eröffnung durch den Musikverein Ertingen, unter der Leitung von Musikdirektor Günther Goldammer, zeigte sich Vorsitzender Urban Diesch erfreut ob der großen Zahl von Besuchern, die sich in der Kultur- und Sporthalle eingefunden hatten. Im Jahr 1828, so Diesch, sei erstmals urkundlich der Musikverein Ertingen erwähnt, somit könne gesichert das 190-jährige Bestehen gefeiert werden. Man habe heuer als erstes neue Uniformen angeschafft, den Geburtstag gefeiert und im Juni werde man auch das Kreismusikfest in Ertingen ausrichten. Darauf freuen sich natürlich die inzwischen 93 Aktiven. „Die höchste Anzahl von Musikerinnen und Musikern, die es je gab und darauf sind wir stolz“, so der Vorsitzende. .

„190 Jahre Bestehen einer Kapelle ist ein wunderbares Ereignis“, so Landrat Dr. Heiko Schmid, und dieses „Wunderbar“ habe sich der Musikverein Ertingen auch als Motto ausgesucht. Von Beginn bis zum heutigen Tag habe der Verein viel überstanden und sei immer neue Wege gegangen. Dabei habe man ihm zu neuem Glanz verholfen, vor allem nach den Kriegsjahren. „Ihr habt in Treue zum Verein gehalten und für Eure großen Verdienste schon im Jahr 1971 die Pro Musica Plakette erhalten“, sagte Schmid. Somit sei der Musikverein Ertingen etwas Besonderes. Es sei schön zu sehen, was dieser Verein in all der Zeit auf die Beine gestellt habe. Schmid, Schirmherr des Kreismusikfestes, war sich sicher, dass auch beim 200-jährigen Bestehen richtig gefeiert werde.

Ertingen zähle zu den fünf ältesten Kapellen im Blasmusikverband Biberach, so dessen Vorsitzender Michael Ziesel. Ein paar wenige habe es gegeben, die sich trauten, etwas Neues ins Leben zu rufen. In Ertingen sei daraus eine Erfolgsgeschichte geworden. „Nicht die Uniform macht es aus, vielmehr die Leidenschaft, das Ehrenamt, das Euch trägt“, so Ziesel. Der Musikverein Ertingen zeige auf, das Jung und Alt zusammen gehören, das sei seine Stärke. „Ich wünsche euch viel Mut für die Zukunft, damit die Erfolgsgeschichte 190 Jahre Musikverein weitergeführt werden kann“, so der Verbandsvorsitzende und wünschte viel Glück und weiterhin eindrucksvolle musikalische Momente.

Als sich fast 230 Musikerinnen und Musiker anschließend zu einem Chor vereinten, war das ein sehr eindrucksvolles Bild. Die Jubelkapelle Ertingen, die Musikvereine Binzwangen und Erisdorf, die Freizeitkapelle Pur und auch die Patenkapelle aus Marbach gaben ihre musikalische Visitenkarte ab. Dabei hätten die gewählten Titel nicht passender sein können für diesen Festabend. „In Harmonie vereint“, „Wir Musikanten“ und auch den Biberacher Kreismarsch gaben sie zum Besten. Das war auch für die Ehrengäste und das publikum im Saal das Zeichen aufzustehen und kräftig mitzusingen. Für Wolfgang Vogel vom Musikverein Binzwangen auch Gelegenheit, sich namens der Musikkapellen Binzwangen und Erisdof für die sehr gute Zusammenarbeit und Freundschaft mit dem Jubelverein zu danken. Viele Verbindungen zum Musikverein Ertingen, vor allem durch das gemeinsame Vororchester und die Jugendkapelle, bestünden untereinander und trügen Früchte. Als Gastgeschenk der beiden Musikvereine hatten sie einen Notensatz für die Ertinger dabei. „Wir freuen uns schon auf die Aufführung dieses Arrangements“, so Vogel.

Nachdem die Patenkapelle Marbach, unter ihrem Leiter Anton Merkle, die Besucher auf den zweiten Teil des Festaktes eingestimmt hatte, war es Bürgermeister Jürgen Köhler, der namens der ganzen Gemeinde die Glückwünsche an den Verein aussprach. „Seit 190 Jahren bringen sie Ertingen zum Klingen“, so Köhler und die Kapelle sei aus dem kulturellen Leben in der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem beachtlichen Niveau setzte sie wesentliche Impulse, zeige ehrenamtliches Engagement und habe dadurch auch eine große soziale Funktion. Erfreut zeigte sich Köhler aber auch, dass sich die Jugend so stark im Verein einbringe. Dabei komme dem Vorsitzenden Urban Diesch eine wichtig Rolle zu, der zusammen mit Günther Eisele und Albert Boscher den Erfolg des Vereins fortführe. Aus musikalischer Sicht zuständig sei hierfür Musikdirektor Günther Goldammer. Er wünschte sich, dass auch in Zukunft der richtige Ton getroffen werde und für Jung und Alt die Kapelle eine musikalische Heimat biete. „Nicht zuletzt zur Freude aller Ertinger Mitbürger“, so Jürgen Köhler.

Von der Patenkapelle Marbach war es dessen Vorsitzender Karl Schobloch, der gratulierte. Gerne sei man dem Wunsch nachgekommen, die Patenschaft zu übernehmen. Es bestünden seit Jahren freundschaftliche Verbindungen zum Nachbarverein. Aber auch beim Kreismusikfest werden die Marbacher zur Stelle sein, so Schobloch. Als Gastgeschenk dürfen sich die Ertinger einen Notensatz aussuchen. „Was Günther Goldammer sicher gern macht“, war sich Karl Schobloch sicher. Namens der Ertinger Vereine war es Bernhard Götz, der die Glückwünsche überbrachte. „Ohne Musik kann man sich einen Ort nicht vorstellen“, so seine Freude über den 190. Geburtstag. Die Vereine hatten zusammengelegt, was für einen Notensatz gedacht ist. Auch der BdS Ertingen trägt zur Unterstützung der Musikkapelle bei. So werden in den Geschäften Einkaufstüten verkauft, deren Erlös der Kapelle zugute kommen soll. Vorab hatte der Vorsitzende des BdS, Armin Reck, schon mal den Scheck in der Tasche, nach dem sich die Musiker auf 1900 Euro freuen dürfen.

Ein weiterer Höhepunkt an diesem Abend der Große Zapfenstreich, zu dem sich die 500 Gäste vor der Halle einfanden. Im Fackelschein marschierte der Spielmannszug der Bürgerwache Mengen unter der Stabführung von Tambourmajor Hans-Jürgen Lehleiter auf. Gefolgt von der Musikkapelle Ertingen unter der Leitung von Günther Goldammer. Das Kommando hatte der Major der Mengener Bürgerwache, Georg Bacher, übernommen und so wurde diese Aufführung zu einer eindrucksvollen Demonstration. Dann die letzte Meldung des Majors an Bürgermeister Köhler: „Zapfenstreich beendet, es war schön in Ertingen, wir kommen gerne wieder.“ Zum anschließenden Festausklang in der Halle spielte die Patenkapelle Marbach auf.

Bevor der Festakt seinen Lauf nahm, hatte die Kapelle auf dem Friedhof ihrer verstorbenen Mitglieder gedacht.