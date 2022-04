Lärchen, Kiefern, Fichten und Co. für den Wald

Für 2022 ist die Pflanzung von weiteren 58 500 Bäumen in Baden-Württemberg geplant und zum Teil schon vollzogen. Dabei wurde das Finanzinstitut von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) unterstützt. Weitere Waldstücke, die einen „Sparda-Wald" bekommen, sind im Kreis Göppingen, in den Landkreisen Lörrach und Waldshut-Tiengen sowie in Tübingen, Calw und im Enzkreis.

Im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements lässt die Stiftung Umwelt und Natur der Sparda-Bank Baden-Württemberg mit Unterstützung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Bäume in Baden-Württemberg pflanzen. Seit 2018 waren es über 100 000 Bäume, die über den Gewinnsparverein der Sparda-Bank finanziert wurden. In diesem Jahr kommen weitere 60 000 Setzlinge hinzu, heißt es in einer Pressemitteilung des SDW. Mittlerweile wurde Pflanzung von 2500 Laub- und Nadelbäumen, darunter Lärchen, Kiefern, Fichten, Douglasien, Vogelkirschen, Roteichen und Esskastanien im Gemeindewald bei Ertingen vollendet.

Der Vorsitzende des SDW-Kreisverbands Biberach Werner Gebele und der Bürgermeister der Gemeinde Ertingen Jürgen Köhler waren gekommen, um das Spenderschild am „Sparda-Wald" anzubringen. „Ich finde das eine ganz hervorragende Sache, so hat man als Gewinnsparer gleich mehrfach was davon: die Aussicht auf einen Gewinn, eine Sparanlage und die Gewissheit, etwas Gutes für die Zukunft getan zu haben", sagte Gebele. Auch Rainer Nuhn, Leiter der Sparda-Bank Baden-Württemberg Filiale in Ravensburg, ist begeistert von der Aktion. „Als Genossenschaftsbank wollen wir in der Region Verantwortung übernehmen und ein fairer und sympathischer Partner sein. Dabei liegt uns das Thema Nachhaltigkeit besonders am Herzen“, wird Nuhn in der Pressemitteilung zitiert. „Auch für uns ist die Pflanzung von doppelter Sinnhaftigkeit: Wir kommen unserem Stiftungsauftrag nach, in Gemeinwohl zu investieren und leisten gleichzeitig einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz.“