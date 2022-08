Kunstfreunde besuchen das Kunstmuseum in Ulm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im vollgestopften Zug startete eine abenteuerliche Fahrt zur August-Veranstaltung nach Ulm. Mancher der 24 Teilnehmer musste die Strecke leider im Stehen zurücklegen, was der plaudernden guten Laune jedoch nicht schadete. Eine profunde Kennerin der Kunsthalle Weishaupt erwartete die Gäste und erläuterte insbesondere die spannende antike Geschichte um die Findelkinder „Daphnis und Chloe“, die Marc Chagall in 42 Farblithographien in seinem Bilderreigen verewigte.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen schloss sich der Besuch des Museums Ulm mit seinen Höhepunkten an. Beim Rundgang traf die Gruppe als erstes auf den 40.000 Jahre alten Löwenmenschen, eines der ältesten figürlichen Schnitzwerke der Welt. Malerei und Skulpturen des Mittelalters schlossen sich an und endeten an der Büste der „Schönen Ulmerin“ um 1475. Das Neun-Euro-Ticket ermöglichte nach der anschließenden Freizeit zudem eine individuelle Heimreise.