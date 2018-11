Kostspielige Brache in Binzwangen

Der Gemeinderat Ertingen befasste sich in der jüngsten Sitzung mit dem Anwesen Kessel „Am Bühl 11“, das seit dem Jahr 2012 im Besitz der Gemeinde ist. Im Rahmen des Melap-Plus-Programms wurde es erworben, aber bisher keine weitere Nutzung gefunden. Mittlerweile zeigten sich erhebliche Baumängel, in deren Folge auch ein Teil des Scheunendachs einstürzte und daher nun dringender Handlungsbedarf besteht, hier entsprechende Maßnahmen einzuleiten, bevor das Gebäude abgerissen werden kann.

Um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, wird das Scheunendachs, das bereits gestützt wird, vor dem Wintereinbruch rückgebaut. Das heißt weiter, dass noch Abstützarbeiten am Dachstuhl am nachbarlichen Scheunenteil sowie die Sicherung des gemeinsamen Giebels erfolgen müssen. Dazu wurde die Zimmerei Vogel aus Binzwangen beauftragt. „Hier reichen die veranschlagten Bau- und Abbruchkosten in Höhe von 180 000 Euro wahrscheinlich nicht aus“, informierte Ortsbaumeister Manfred Fiederer das Gremium. Es seien ja umfangreiche Maßnahmen auszuführen und bei ersten Untersuchungen sei man immer wieder auf neue Probleme gestoßen, die das gesamt Anwesen aufweist. So müsse auch geklärt werden, wie die Kosten des gemeinsamen Giebels, der neu errichtet werden muss, zwischen den beiden Partien kostenmäßig aufgeteilt wird.

So beschloss der Gemeinderat, ein Planungsbüro zu beauftragen, das sich um die Unterlagen für das Abbruchsgesuch sowie die Ausschreibung und Bauleitung der eigentlichen Abbruchsmaßnahme kümmert. Außerdem sollen orientierende Bausubstanzuntersuchungen vor der Ausschreibungserstellung erfolgen. Hierzu erteilte der Gemeinderat dem Büro Marec aus Ertingen den Auftrag. Zur weiteren neutralen Beweissicherung am Nachbargebäude „Am Bühl 9“ wurde das Ingenieurbüro Rudolf aus Dürrenwaldstetten beauftragt. Dieses soll zugleich auch den statischen Umfang der Abstütz- und Sanierungsmaßnahmen festlegen und auch fachlich begleiten.