Kostenschätzung überspringt die Millionengrenze

Das geplante Bauvorhaben von Kirchengemeinde und Netzwerk Binzwangen nimmt konkrete Formen an. Nachdem sich beide Parteien und auch die Gemeindeverwaltung auf eine Planvariante geeinigt haben, muss die Planung bis spätestens Ende August für das ELR-Programm angemeldet werden, um entsprechende Zuschüsse zu erhalten. Der Gemeinderat stimmte der Planvorlage zu und befasste sich auch mit der Kosten- und Nutzungsvereinbarung. Diese soll nun mit der Kirchengemeinde und dem Verein Netzwerk abgestimmt werden.

Bereits vor über einem Jahr lagen vom planenden Büro Schirmer aus Ertingen mehrere Planungsvarianten dem Gemeinderat vor, wobei man sich jetzt auf einen Entwurf geeinigt hatte, aus der nun die jetzige Planung hervorging. Sowohl Kirchengemeinde als auch das Netzwerk stimmten dem Vorschlag zu, der nun auch vom Gemeinderat akzeptiert wurde. Vor über einem Jahr lag dazu eine Kostenschätzung von etwa 927 500 Euro vor. Inzwischen liegen die voraussichtlichen Kosten bei über einer Million Euro. Ursächlich dafür sind zum einen Lohnkostensteigerungen und auch gestiegene Materialpreise. Inzwischen, so Ortsbaumeister Manfred Fiederer, habe man auch festgestellt, dass ohne Fachingenieure die Anschlussverbindungen für Strom und Heizung nicht machbar sind. Somit ergibt sich eine etwa fünfprozentige Verteuerung des Vorhabens, was etwa 85 000 Euro entspricht. Die Kirchengemeinde als auch das Netzwerk werden sich an dem Vorhaben entsprechend finanziell beteiligen.