Kosten bleiben bislang im Rahmen

„Wir liegen mit den Kosten mehr als im Rahmen unserer Berechnungen“, so Planerin Sabine Kunze in der letzten Gemeinderatssitzung in Ertingen bei der Auftragsvergabe zur Sanierung der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule. Dies vor allem, weil man nach einem ersten großen Vergabeblock in Höhe von rund vier Millionen Euro unter der Kostenfortschreibung vom vergangenen Jahr liegt. Froh sei man auch darüber, dass bis auf ein Gewerk Angebote von Firmen eingingen, die zum Teil sehr positive Ergebnisse erbrachten.

Für die Holzbau- und Fassadenverkleidung ging nur ein Angebot ein, obwohl hier europaweit ausgeschrieben wurde. Mit einem Angebotspreis von 472 636 Euro erhielt die Firma Fritschle aus Uttenweiler den Zuschlag. Damit lag sie unwesentlich höher gegenüber der Kostenberechnung (452 200 Euro), was aber auch auf eine Preiserhöhung bei Materialien von 14 000 Euro zurück zu führen ist. Für die Rohbauarbeiten erhielt die Firma Barth aus Riedlingen den Auftrag zum Angebotspreis von 174 380 Euro. Die Erhöhung gegenüber der Kostenberechnung von 96 390 Euro ist hauptsächlich auf Kostenverschiebungen innerhalb der Gewerke zurück zu führen, und auf Mehraufwendungen an Leistungen, die bei der Ausschreibung noch nicht eingerechnet werden konnten. Die kostengünstigste Anbieterin bei den Abbrucharbeiten war die Aalener Firma FA Abbruch, deren Angebot sich auf 213 369 Euro beläuft. Eine „Punktlandung“ ist bei den Vollwärmeschutzarbeiten zu verzeichnen. Die Malerwerkstätten aus Neukirchen haben zum Preis von 297 325 Euro ein Angebot abgegeben, was der Kostenberechnung des planenden Architekturbüros in Höhe von 297 500 Euro fast entspricht. Die Glaserarbeiten wird die Firma Burka aus Ummendorf zum Angebotspreis in Höhe von 469 936 übernehmen.

Kein Angebot für Flachdach

Für die Flachdacharbeiten war von den Fachfirmen kein Angebot zu bekommen, so Sabine Kunze. Sie wollen nicht jetzt schon ein Angebot für ein Gewerk abgeben, das erst im Jahr 2020 zur Ausführung kommt. Hier spielt vor allem der Materialpreis beim Dämmmaterial das Zünglein an der Waage. Bei einer Fläche von 1700 Quadratmetern, die gedämmt und abgedichtet werden muss, bestehe ein hoher Materialaufwand und hier sei mit entsprechenden Kostensteigerungen zu rechnen. So wird ein weiterer Versuch im Sommer unternommen, um doch noch ein passendes Angebot zu bekommen.

Kräftig abgespeckt hat das Planungsbüro bei den Sonnenschutzarbeiten. Ursprünglich waren hierfür 203 490 Euro eingeplant. Doch hier habe man einige Einsparungen durch entsprechende Änderungen in der technischen Ausführung, Wegfall von vorgesehenen Jalousiekästen und Änderungen bei den Fensterbehängen erreicht. So lautet nun das kostengünstigste Angebot auf 78 665 Euro, das die Firma Schlegel aus Dürmentingen abgab.

Erfreulich auch das Angebot der örtlichen Firma Fensterle, die um 322 348 Euro die Heizungsinstallationsarbeiten ausführen wird. Obwohl alle Heizungskörper ausgetauscht, die Verteilung und die Regeltechnik komplett erneuert werden, lagen alle Angebote unerwartet deutlich unter der Kostenberechnung (412 936 Euro).

Der Auftrag für die Lüftungsinstallationsarbeiten wird die Firma Feurer aus Riedlingen zum Angebotspreis von 188 623 Euro ausführen. Die Sanitärinstallationsarbeiten vergab der Gemeinderat an die Firma Pfaff aus Unlingen, die mit 268 970 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgab.

Bei den Elektroarbeiten musste eine zweite Runde gedreht werden. Zur ersten Submission am 16. Januar gingen keine Angebote ein, obwohl europaweit ausgeschrieben wurde. Bei der zweiten, beschränkten, Ausschreibung, haben nun zwei Firmen ein Angebot abgegeben, wobei die Firma Rehm aus Oggelshausen den Zuschlag erhielt, da sie mit 743 853 Euro am günstigsten abgab.

Der „dickste Brocken“, den die Gemeinderäte zu vergeben hatten, waren die Instandsetzungsmaßahmen und die Tragwerkssanierungsarbeiten. Hier kam die Firma Implenia aus Stuttgart zum Zug, die mit ihrem Angebot in Höhe von 1,17 Millionen Euro deutlich unter der Kostenberechnung von 1,56 Millionen Euro lag. Große Flächen und ein gewisser Wiederholungseffekt seien wohl die Ursache für so ein günstiges Angebot, war zu hören. „Ich dachte, hier schießen die Kosten durchs Dach“, äußerte Gemeinderat Armin Höninger seine Befürchtung.

Der nächste größere Ausschreibungsblock, so Sabine Kunze, betreffe dann hauptsächlich die Innenausbauarbeiten. Bei den Gesamtbaukosten liege man aktuell bei rund 9,5 Millionen Euro und somit etwa 437 000 Euro unter der im Gemeinderat im Juli 2018 vorgestellten Kostenberechnung. „Das ist sehr positiv“, so die Planerin, was auch das ganze Gremium so empfand. „Es sind jetzt 70 Prozent der Baukosten ausgeschrieben. Somit haben wir doch eine Planungssicherheit“, stellte Ortsbaumeister Manfred Fiederer fest.