Köhler: „Es braucht Disziplin, Vernunft und Geduld“

Das Jahr 2020 hat die Kommunen vor große Aufgaben gestellt. Durch die Corona-Pandemie kam das gesellschaftliche Leben größtenteils zum Stillstand. Nichtsdestotrotz hatte die Gemeinde Ertingen Aufgaben zu erfüllen, die durch die derzeitige Finanzlage nicht leicht zu stemmen waren. Im Gespräch mit SZ-Mitarbeiter Wolfgang Lutz bringt Bürgermeister Jürgen Köhler zum Ausdruck, dass er stolz auf das Erreichte ist, wobei auch das neue Jahr große Herausforderungen an die Gemeinde stellen wird. Vor allem dankt er den Einwohnern, die sich vorbildlich verhalten hätten, um die Pandemie bislang gut zu meistern.

SZ: Wie sehen Sie persönlich das zurückliegende Jahr 2020?

Köhler: Den Jahreswechsel und die ersten beiden Monate 2020 konnten wir mit Theateraufführungen, Sport- und Konzertveranstaltungen sowie der Ertinger Fasnet noch in vollen Zügen genießen. Am ersten Märzwochenende waren wir noch zu den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum in der Partnerstadt Granges zu Gast und eine Woche später stufte die WHO das neuartige Coronavirus als Pandemie ein, mit der wir weiterhin konfrontiert sind. Das Jahr 2020 wird daher ein Jahr sein, an das wir uns noch lange erinnern werden. Außergewöhnlich ist dabei, dass wir uns mit einer bisher nie gekannten Gefahr auseinander setzen müssen. Unsichtbar und geräuschlos hat sich mit Corona eine Bedrohung in unser Leben geschlichen, die wir so bisher nicht kannten. Die Pandemie hat vieles verändert, unser Leben erfährt Einschränkungen, die wir noch vor kurzer Zeit für undenkbar hielten. So bleibt mir das Jahr 2020 in erster Linie als ein herausforderndes und außergewöhnliches Jahr in Erinnerung, das von uns große Anstrengungen bei der Arbeit verlangte.

Wie stark hat die Corona-Pandemie die Gemeinde betroffen?

Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden wir sehr schnell mit den verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Ein kleiner Krisenstab wurde im Rathaus gebildet, um schnellstmöglich auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren und in Absprache mit den verschiedenen Einrichtungen in unserer Gemeinde entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. In der Schule wie auch in den Kindertagesstätten sind wir verhältnismäßig gut durchgekommen, lediglich eine Kiga-Gruppe musste für eine Woche in Quarantäne. Im Seniorenheim St. Georg wurde bis zum heutigen Tag kein positiver Fall registriert. Hier danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Einrichtungen, welche die Lage bisher gut im Griff haben. Insbesondere der zweite Lockdown hat aber die Gemeinde Ertingen stark getroffen, wobei gerade in der Vorweihnachtszeit die Fallzahlen an Infizierten sowie Kontaktpersonen eine Rekordzahl erreichten. Ziel muss es daher weiterhin sein, die Infektionsrate so niedrig wie möglich zu halten. Bis die Impfszenarien richtig greifen, braucht es von jedem einzelnen von uns Disziplin, Vernunft und Geduld. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, was nicht immer einfach, aber der Situation geschuldet ist.

Was waren bisher die entscheidenden Maßnahmen, um durch die Pandemie zu kommen?

Mein Dank gilt vor allem den Mitgliedern des Krisenstabes sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Großartiges geleistet haben. Dazu kommt die große Bereitschaft und das ehrenamtliche Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger sowie von Vereinen. Sie haben unter anderem einen Einkaufsservice sowie eine Haustierbetreuung eingerichtet. Eine großartige Sache. Wichtig war auch die schnelle Umsetzung der Verordnungen auf der Homepage der Gemeinde sowie die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und Institutionen. Ich danke aber allen Bürgerinnen und Bürgern, auch den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, welche bisher eine große Akzeptanz für die getroffenen Einschränkungen und Entscheidungen an den Tag legten. Ich bedauere es natürlich sehr, dass ab Mitte März alle Veranstaltungen in der Gemeinde abgesagt werden mussten. Ich hoffe aber, dass das gemeinschaftliche Leben bald wieder Fahrt aufnehmen kann und sportliche wie auch alle kulturellen Veranstaltungen wieder statt finden können, denn das soziale und menschliche Miteinander fehlt gewaltig.

Was sind für Sie die positivsten Ereignisse und Vorhaben, die 2020 in der Gemeinde bewältigt wurden?

Als herausragendes und positivstes Ereignis kann man mit Sicherheit die „Glasfasermodellgemeinde Ertingen“ nennen. Die Telekom baut Ertingen, Binzwangen und Erisdorf mit Glasfaser aus. Im Laufe des Jahres werden alle teilnehmenden Haushalte an die Datenautobahn angeschlossen. Für die Gemeinde ein entscheidender Schritt in der so wichtigen Digitalisierung. Beim Großprojekt „Sanierung der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule“ liegen wir voll im Bauzeitenplan. Ziel ist es, zum Schuljahresbeginn nach den Sommerferien in das „neue“ Schulhaus einzuziehen und dabei auch das 50-Jahre-Jubiläum zu feiern. Im Oktober wurde durch die Einbringung der neuen Brücke der ökologische Ausbau des Ortsbaches abgeschlossen. Erfreulich ist auch, dass in Binzwangen eine neue Arztpraxis gebaut und eröffnet werden konnte. Durch dieses Hausarztzentrum von Dr. Mittendorfer und Dr. Butz ist die medizinische Grundversorgung für unsere Bürger gesichert.

Vor welchen Herausforderungen steht die Gemeinde im Jahr 2021?

Hier gilt unser Augenmerk vor allem der Baulanderschließung, die durch Corona etwas ins Hintertreffen geriet. In Ertingen stehen so gut wie keine Bauplätze mehr zur Verfügung. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Ich freue mich aber, dass auf privater Basis einige Mehrgenerationenhäuser im Bau sind und im Laufe des Jahres noch in Angriff genommen werden. In Erisdorf ist man bei der Baulanderschließung einen Schritt weiter, da schon das Genehmigungsverfahren läuft. Die Sanierung der Michel-Buck-Schule wird zum Abschluss gebracht. Dazu ist geplant, dass der Schulsportplatzplatz bei der Michel-Buck-Schule neu angelegt wird. Die Umgestaltung des Ertinger Friedhofs nimmt Gestalt an und so können nach Abschluss der Arbeiten weitere Bestattungsformen gewählt werden. In Erisdorf sind die Bauarbeiten von zwei Regenrückhaltebecken in vollem Gange, dazu kommt der Komplettausbau der Hauptstraße in diesem Teilort. In Binzwangen steht der Bau der Gemeinschaftsräume bei der Ortsverwaltung an. Mitte des Jahres soll die Maßnahme begonnen werden. Die finanzielle Situation der Gemeinde lässt es durch geschaffene Rücklagen zu, die laufenden Ausgaben zu bestreiten. Ende des nächsten Jahres sind unsere Mittel aber aufgebraucht und dann wird man sich aber Gedanken machen müssen, wie der Haushaltsplan ausgeglichen werden kann. Erfreulich ist für uns, dass die Mitglieder des Zweckverbandes IGIDoBu den Startschuss zur Erschließung von 12,9 Hektar Land in Ertingen für den Gewerbe- und Industriepark Bussen gegeben haben.

Auf was freuen Sie sich am meisten in diesem Jahr?

Das wichtigste Ereignis wird in diesem Jahr der flächendeckende Einsatz des Corona-Impfstoffes sein. Erst dann können wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückfinden. Ich freue mich schon auf die ersten Veranstaltungen oder Familienfeiern, bei denen wir uns wieder alle ohne große Einschränkungen treffen und wo wir gemeinsam feiern können.

Was wäre Ihr Wunsch für die Bürgerinnen und Bürger für 2021?

Ein gutes, erfolgreiches, zufriedenes und vor allem gesundes Jahr 2021. Dazu wünsche ich mir eine schnellstmögliche „Normalisierung“ der aktuellen Lage und eine damit einhergehende Wiederbelebung der zwischenmenschlichen Kontakte.