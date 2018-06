Knapp 3000 junge Leute feiern auf der VR-Partynacht

Bis tief in die Nacht haben junge Leute aus dem ganzen Landkreis Biberach bei der Partynacht am Freitagabend im Festzelt in Ertingen gefeiert. Diese bildete den Auftakt des diesjährigen Kreismusikfestes. Insgesamt drei DJs – darunter auch der international bekannte Mashup-Germany – sorgten für einen stimmungsvollen Abend.

Ab 21 Uhr legte DJ Danhall auf, der sich besonders hier in der Region großer Beliebtheit erfreut, aber auch in ganz Süddeutschland bekannt ist. Er eröffnete den Abend mit einer bunten Mischung aus Songs der Musikrichtungen R’n’B, Hip Hop, Soul und Black Music- aber auch Klassiker aus den 80-ern und 90-ern waren dabei. Langsam füllte sich das Zelt immer mehr und die Menge tobte.

Kurz nach halb zwölf Uhr war es Zeit für die Hauptattraktion des Abends mit dem international bekannten DJ Mashup-Germany. Hinter diesem verbirgt sich der 32-jährige Künstler „Ben Stiller“. Der Kölner verbindet seit 2008 populäre Musik aus allen Genres und hatte schon Auftritte in London, Moskau oder Rio de Janeiro. Damit zählt er international zu den meistgebuchten Mashup-DJs. Unter dem Begriff Mashup versteht man eine Musikcollage, welche aus verschiedenen Songs unterschiedlicher Interpreten zusammengemischt wird.

Nach knapp zwei Stunden übernahm DJ Beats und sorgte mit einem bunten Musikmix für den Abschluss.

Busshuttle wurde angeboten

Für die Partybesucher gab es mit den Busshuttles einen besonderen Service. So musste an diesem Abend niemand selber fahren, denn die Busse waren kreisweit im Einsatz. Insgesamt fuhren die Busse auf 15 Linien. Den genauen Fahrplan konnten sich die Besucher bequem im Internet herunterladen.

Über 150 Leute arbeiteten am Freitagabend und trugen zum Erfolg der Veranstaltung bei. Eine Woche zuvor musste das Festzelt aufgebaut werden. Der Sicherheitsdienst zeigte sich zufrieden vom Verlauf der Veranstaltung. Mit knapp 3000 erschienenen Partybesuchern war das Festzelt annähernd voll.

Unfall überschattet den Abend

Überschattet wurde der Abend durch einen tragischen Unfall eines Busshuttles mit einem Auto zwischen Schemmerhofen und Ingerkingen. Die zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dabei kam die Fahrerin des Autos ums Leben. Von den Fahrgästen wurden acht verletzt und in die Krankenhäuser nach Biberach, Laupheim und Ehingen gebracht. Auch der Busfahrer kam mit Verletzungen in eine Klinik.