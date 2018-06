Knödel und Krapfen nach Hausmacherart erobern den Globus

„Bei keiner Erfindung habe ich bisher an Geld gedacht“, sagt Gerhard Hildebrand aus Ertingen. Hildebrand, 56 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann und Einrichtungsberater, hat das Erfinder-Gen von seinem Großvater Jakob Hildebrand geerbt. „Er hat mir viele Kniffe gezeigt und mein Leben geprägt“, erinnert sich der Ertinger Geschäftsmann an seine Jugend in Pflummern, wo seine Familie seit Generationen eine Schreinerei betrieb.

Schon früh half er im Betrieb mit und der Großvater erkannte bald, dass aus dem geschickten Jungen einmal ein schwäbischer Tüftler werden könnte. Einige Weisheiten, die ihm der Großvater mit auf den Weg gegeben hat, beherzigt Hildebrand noch heute. „Wer eine Aufgabe bewältigen möchte, muss selbst davon überzeugt sein“, lautet einer seiner Leitsprüche.

Oft sind seine Erfindungen Geistesblitze, die auf Situationen im täglichen Leben zurückgehen. „Wenn es etwas weltweit nicht zu kaufen gibt, muss ich es erfinden“, sagt Hildebrand, der stets den „Bedarf des Kunden“ im Auge behält. Neben praktischen Outdoor-Produkten für Garten, Haus und Hof befasst sich die GeHi-Systems GmbH aus Ertingen nun auch mit zwei weiteren Geschäftsbereichen: Neu sind die Food-Konzepte „Knödelstadl“ und „Krapfenstadl“.

Eigentlich gehen diese Geschäftsbereiche auf einen Kindheitstraum des rührigen Erfinders zurück. Schon als kleiner Junge wurde Gerhard Hildebrand an seinem Geburtstag im Juni jedes Jahr von seiner Mutter mit seiner Leibspeise verwöhnt. Sie bereitete ihm an seinem Ehrentag Knödel in verschiedenen Variationen und mit verschiedenen Soßen zu und die kulinarische Krönung stellte stets ein saftiger Erdbeerkuchen mit Früchten aus dem eigenen Garten dar.

„Wenn ich im Leben einmal die Chance hätte, ein Restaurant zu eröffnen, würde ich Knödel mit verschiedenen Soßen anbieten“, habe er sich schon als zwölfjähriger Junge gedacht. Und diesen Traum hat Gerhard Hildebrand nun umgesetzt. „Nachdem die Amerikaner vor Jahren Burger nach Deutschland gebracht haben, schickt nun der Oberschwabe Knödel nach Amerika“, sagt er über die Geschäftsidee. Die Knödel und Soßen gibt es sowohl vegetarisch als auch nichtvegetarisch.

Mit „German Food“ soll den Menschen in aller Welt nun das Wasser im Munde zusammenlaufen. Es gibt sie in verschiedenen Sorten – so etwa als Brezel-, Spinat- oder Käseknödel oder mit Schinken, Brät oder Sauerkraut. Dazu werden Soßen, Sauerkraut oder Salate der Saison mit verschiedenen Dressings serviert. Produzieren lässt Hildebrand die Knödel in Tirol in Österreich – dort werden sie aus regionalen Zutaten und ohne Konservierungsstoffe von Hand gemacht und kommen als Tiefkühlware zum Lizenznehmer. Diese sind Betreiber von Imbissbetrieben und Schnellrestaurants, die nach einer neuen Geschäftsidee suchen und auch vegetarische Kost anbieten möchten.

„Die Qualität und die Wiedererkennung des Konzeptes sind mir wichtig – der Knödel muss in Paris gleich schmecken wie in Hamburg“, sagt Hildebrand. Die zweite Geschäftsidee im Food-Bereich habe er seiner Ehefrau Barbara zu verdanken, die eine leidenschaftliche Milchtrinkerin sei. Der Gedanke „milk to go“ sei in Anlehnung an das allerorts übliche Mitnahmeangebot „coffee to go“ entstanden. In Verbindung mit Krapfen in verschiedenen Variationen bieten Schnellrestaurants Milch- und Milchmixgetränke an, die ihre besondere Note durch exotische Gewürze wie Blüten- und Kräuterextrakte erhalten.

Die Krapfen kreierte Hildebrand im Familienkreis – als „Südsee-Urlaubs-Traum“ oder „Fruchtiger Liebestraum“ sollen sie nun die Gaumen der Welt erobern. Insgesamt gibt es die „Kräpfs“ in zwölf raffinierten und schön dekorierten Sorten. Sie kommen im Frischhaltebeutel innerhalb kürzester Zeit zum Milk-Shop-Betreiber. Die Frische kann weltweit nur dadurch garantiert werden, weil die „Kräpfs“ von mehreren regionalen Herstellern nach den Vorgaben von GeHi-Systems GmbH produziert werden.

Allein 150 Anfragen für die neuen Food-Konzepte habe GeHi-Systems GmbH bereits von potenziellen Lizenznehmern erhalten – möglicherweise werden Knödel und Krapfen vielleicht auch bald an Imbissständen in unserer Region angeboten. „Fluffig, vom Feinsten“ – so lautet die Antwort des Knödelliebhabers auf die Frage, ob denn die Knödel tatsächlich so lecker schmecken wie jene, die damals seine Mutter gekocht hat. (mike)