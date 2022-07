Kirchenchor ehrt seine langjährigen Sänger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Corona forderte viele Opfer: Dazu zählt die Musik, denn das Versammeln zum gemeinsamen Instrumentalspiel oder Chorgesang wurde extrem eingeschränkt und bleibt wegen der immer noch weiter auftretenden Erkrankungen völlig unplanbar. Wer ist heute da, wer ist morgen noch dabei, können geplante Auftritte durchgeführt werden?

Darum war es eine große Freude, in einer festlichen Veranstaltung langjährige Chormitglieder für ihre Liebe zur Musica Sacra zu ehren. Pfarrer Michael Stork konnte Urkunden überreichen für 15 Jahre und bis zu 65 Jahre Singen im Chor! Das Doppelquartett des Kirchenchores unter der Leitung von Rudi Wetzel sang ebenso wie der Kirchenchor, dirigiert von Regina Götz.

Dankesworte, Urkunden und auch ein Geschenk können gar nicht ausdrücken, welches Glück es ist, dass Menschen über so viele Jahre dem Chor, der Musik und nicht zuletzt der Gemeinschaft des Chores verbunden sind. Unzählbare Stunden des Probens, Vorbereitens und schließlich des Aufführens kommen hier zusammen. Herzlicher Dank galt allen Sängerinnen und Sängern für ihr großes Engagement. Vom kleinen Ständchen zum Geburtstag bis hin zum feierlichen Gottesdienst: Immer erklingt der Gesang zur Ehre und zum Lobe Gottes. Um seinen Segen bitten wir, dass die Musik in unserer Kirche, in unserem Leben auch mit Corona nicht verstummen wird.

Beim Wertschätzungsabend des Ertinger Kirchenchores wurden verdiente Chormitglieder geehrt: Helmut Apel (15J), Georg Paul (25J), Otto Langlois (45 J), Irene Jäggle (45J), Ria Neuburger (30 J), Gertrud Hund (40J), Antonie Mack (40J), Roswitha Zehrt (25J), Thea Eberhard (20J), Beatrix Bronner(45J), Annemarie Buck (65 J), Christiane Apel (15J), Pfarrer Michael Stork. Es fehlten: Monika Hagmann (15J), Gerhard Schenzle (20J), Ilse Fensterle (30J), Xaver Späth (45J).