Ein Unbekannter hat am Samstag Opferstöcke in Ertingen aufgebrochen. Zwischen 9.30 und 16.30 Uhr hebelte der Täter zwei Opferstöcke in einer Kirche in Ertingen auf. Er wollte auch einen Dritten aufbrechen, scheiterte jedoch. Dann flüchtete der Unbekannte aus der Kirche und entkam. Das Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/9380) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.