Kinder turnen durch das Zwergenland

Bereits zum sechsten Mal hat die Turnabteilung des TSV Ertingen die Kinder zum „Zwergenland“ eingeladen. Bei dieser sportlich-spaßigen Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Turngau Oberschwaben ausgerichtet wird, standen die kleinen Athleten ganz im Vordergrund.

Die Verantwortlichen um Abteilungsleiterin Antonie Mack hatten in der Halle über 20 Stationen aufgebaut, um den Kindern die Möglichkeit zu bieten, sich einmal ungezwungen und freiwillig aus zu toben. Dabei stand die Bewegung ganz im Vordergrund, wobei der Spaß nicht zu kurz kam. Ob man sich an langen Seilen hangelte, über den Schwebebalken balancierte, die Kletterwand hoch krabbelte, sich an verschiedenen Geschicklichkeits-Parcours probierte oder auch die nicht alltäglichen Fortbewegungsgeräte bediente, es war für alle was dabei.

Erfreulich, dass auch wieder mehr Väter ihre Sprösslinge unterstützten und sie anfeuerten, wie auf der Tribüne auch die Familienangehörigen. Es wurde auf jeden Fall alles getan, damit sich Goß und Klein im „Zwergenland“ wohlfühlte. Vom TSV aus war genügend Aufsichtspersonal vorhanden, das sich an allen Stationen um die Kinder kümmerte. „Uns ist wichtig, dass die Kinder ihren Spaß haben und dabei nichts passiert“, sagte Antonie Mack.