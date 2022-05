Kinder empfangen voller Freude das heilige Brot

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie schön war es, dass 22 Kinder mit ihren Familien ihre Erstkommunion in Ertingen zum Weißen Sonntag feiern konnten. Jesus war bei ihnen wie bei Zachäus zu Gast. Voller Freude empfingen die Kinder das heilige Brot, in dem sich Jesus ihnen selbst zum Geschenk machte. Vorbereitet auf ihren großen Tag haben sich die Kinder in ihren Gruppen, die von Eltern geleitet und Gemeindereferentin Andrea Hoffmann begleitet wurden. Pfarrer Michael Stork feierte mit den Kindern und ihren Familien den Erstkommuniongottesdienst und die Dankandacht. Musikalisch gestaltete die Band Joyce den Gottesdienst mit und Daniela Lehn an der Orgel die Dankandacht.

Foto: privat