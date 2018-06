Jugendsozialarbeit blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Seit dem Jahr 1999 leistet das Haus Nazareth in der Gemeinde Ertingen wertvolle Jugendsozialarbeit und ist zu einem festen Bestandteil im Gemeinde- und Schulwesen geworden. Dies konnte auch dem Bericht vom vergangenen Schuljahr entnommen werden, den der Gemeinderat wohlwollend zur Kenntnis nahm. Kinder, Jugendliche und auch Eltern profitieren vom Angebot der Jugendsozialarbeit der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule, das ankommt und auch genutzt wird.

Der Aufgabe, junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung zu fördern, stellte sich das Team um Silvia Rebholz mit ihren zwei Praktikantinnen in der Gemeinde Ertingen. Im Schuljahr 2015/16 waren an der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule 540 Schüler gemeldet, die von 54 Lehrern und zwei Assistenten in Teilzeit unterrichtet wurden. Wesentlicher Bestandteil der Schulsozialarbeit ist die Einzelhilfe, bei der es zum Beispiel um Schulschwierigkeiten oder Konflikte im Elternhaus geht. Gerade in Klasse 7 ist der Bedarf am größten, was aus dem Jahresbericht zu entnehmen ist. Aber auch die Gruppenangebote werden gut genutzt, die das ganze Jahr über in Anspruch genommen werden können. „Gemeinsam Persönlichkeit stärken“, „Verantwortung übernehmen“ oder auch eine „Streitschlichterausbildung“ und ein Knigge-Kurs waren hierbei Themen. Beim Selbstbehauptungskurs „Power Kids“, an dem 20 Kinder teilnahmen, war auch der TSV Ertingen mit der Judo-Abteilung mit im Boot. Weiter stand ein spezielles Mädchenseminar für die Klassen 8 bis 10 auf dem Programm: „Schönheit und Selbstbewußsein“. Fast 60 Klassenprojekte bot die Schulsozialarbeit an. Fester Bestandteil ist auch das Elterncafé und die Angebote in den Ferien. Hier nahmen zum Beispiel 56 Kinder die Schulsozialarbeit in Anspruch.

Die „Verlässliche Grundschule“ ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Betreuung. Durchschnittlich 26 Kinder nutzen auf die Woche verteilt das Angebot in der Grundschule in der Bahnhofstraße. Im Ganztagesbereich sind es vor allem die Siebtklässler, die das Schülercafé zum Treffen und zu verschiedenen Spielen nutzen. Ein nicht unwichtiger Bereich ist auch die Unterstützung bei der Hausaufgabenbetreuung, die die Sozialarbeiter leisten. Im vergangenen Schuljahr machten davon 26 Kinder regelmäßig Gebrauch. Durch die Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Klassenlehrern und Eltern kommt diesem Aufgabengebiet große Bedeutung zu, da dadurch ein nachhaltiges System geschaffen wird. Gut angenommen wurde von den Kindern wieder das Sommer-Ferienprogramm. 79 Schüler aus Ertingen und Herbertingen nahmen das Angebot in Anspruch, das abwechselnd im Schülerhaus in Ertingen oder in den Räumlichkeiten der Ganztagesbetreuung in Herbertingen stattfand.

Monatliches Tischkickerturnier

Auf große Resonanz stieß einmal mehr die „Offene Jugendarbeit“, die unterteilt ist in Teenies und Jugendliche. Insgesamt 93 Öffnungstage kann der Jugendraum im abgelaufenen Schuljahr für diesen Zweck vorweisen, wobei zwölf Teenies und 15 Jugendliche sich pro Öffnungstag im Jugendraum trafen. Neben festen Programmpunkten, wie zum Beispiel dem monatlichen Tischkickerturnier, gehören auch das Kuchen backen, gemeinsames Grillen oder leckere Kochabende zu den wöchentlichen Treffen.

Laut dem Bericht der Schulsozialarbeiter wurde wiederum versucht den Kindern Werte und Normen zu vermitteln, Orientierung zu geben und auch den Jugendlichen Wege aufzuzeigen, um selbst aktiv und kreativ zu werden. Gerade in Klasse 7 sei ein deutlicher Anstieg der Kontaktaufnahme von Schülern festzustellen, die das Angebot der Jugendsozialarbeit nutzen. Die Anzahl der Einzelbetreuungen stieg im Vergleich zum Vorjahr fast um das Doppelte. Und auch die Zahl der Stunden, die man für Klassenprojekte aufwendete, haben sich verdoppelt. „Insgesamt eine gute Sache“, sagte Bürgermeister Jürgen Köhler, dem das Gremium nur zustimmen konnte.