Jugendlicher fliegt allen davon

Die Flugmodellsportgruppe Ertingen führte nach längerer Pause ihr vereinsinternes Meisterschaftsfliegen durch. Zum Wettbewerb hatten sich mit ihren Modellflugzeugen 16 Piloten angemeldet. Zum Start waren Segelflugzeuge, Motorflugzeuge und Motorsegler unterschiedlicher Bauart zugelassen.

Karl-Heinz List, 2. Vorsitzender der FMSG Ertingen und Fluglehrer Philipp Weinl wiesen die Piloten in folgende Wettbewerbsdisziplinen ein: Start des Modells, Geradeausflug über den Flugplatz, Turnwende gegen die Windrichtung, Vorstellung einer Kunstflugfigur, Landeeinteilung, Ziellandung innerhalb einer Markierung. Flugstil und Genauigkeit mussten dabei am Steuerknüppel bewiesen werden. Für jede Disziplin wurden bis zu 10 Rangpunkten durch Punktrichter vergeben. Das Spannende war - im Wettbewerbsgeschehen auf dem Flugplatz in Ertingen, dass sich auch unsere jugendlichen Nachwuchspiloten durch beste Leistungsflüge mit ihren erwachsenen Fliegerkameraden messen konnten. Platz 1 mit Wanderpokal erzielte mit 286 Punkten der jugendliche Pilot Felix Koch, Platz 2 mit 277,5 Punkten Ralph Buhmann und Karl-Heinz List belegte den 3. Platz mit 269 Punkten. Auch weitere Wettbewerbspiloten erhielten für ihre erzielten Leistungen eine Urkunde. Alle hatten bei sommerlichem Flugwetter viel Spaß beim Fliegen – nach dem Motto dabei sein ist alles.