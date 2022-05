Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großer Freude haben drei Kinder aus Binzwangen am Sonntag ihre Erstkommunion gefeiert. Nachdem ihre Eltern sie in Gruppen vorbereitet hatten, durften sie endlich Jesus im heiligen Brot empfangen. Gemeinsam zog die Festgemeinde, begleitet vom Musikverein, von der Binsenberghalle zur Kirche. Pfarrer Michael Stork feierte mit den Kindern und deren Gästen den Erstkommuniongottesdienst, in dem sich Jesus den Kindern selbst zum Geschenk machte. Musikalisch gestaltete der Kirchenchor die Feier mit, die Gemeindereferentin Andrea Hoffmann mit den Kindern eingeübt hat. Foto: Michael Briem/privat