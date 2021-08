Jennifer Horn ist Deutsche Jugend-Meisterin

Für die Jugendlichen der Ortsgruppe Mengen des Vereins für Deutsche Schäferhunde sind spannende und erfolgreiche Tage vorüber: Nach der Landesmeisterschaft Mitte Juli haben sie sich für die Deutsche Jugend- und Junioren-Meisterschaft qualifiziert und sich dort gegen zahlreiche andere durchgesetzt. Jennifer Horn ist mit ihrer Hündin Bora Deutsche Jugend-Meisterin geworden.

Sie sind mit Schäferhunden aufgewachsen, haben bereits als Kleinkinder den Hundesport kennengelernt. Damals beobachteten sie noch ihre Eltern, heute machen Jennifer Horn und Jasmin und Sven Hepp aus Ertingen ihre eigenen Schritte mit den Hunden und gehören zu den Besten des Landes. Anfang August hat die württembergische Landesgruppe des Schäferhundevereins die Deutsche Jugend- und Junioren-Meisterschaft in den Bereichen des Internationalen Gebrauchshundesports (IGP) und Agility ausgerichtet. Rund 70 Unter-21-Jährige aus ganz Deutschland nahmen an dem Wettkampf teil.

Die drei Jugendlichen starteten im IGP-Bereich, das heißt die Mensch-Hund-Teams müssen sich in den drei Sparten Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst beweisen. Ihre Leistung wird mit bis zu 100 Punkten je Sparte bewertet. In ihrer Altersklasse – bis 16 Jahre – erreichte Jennifer Horn mit insgesamt 269 Punkte die Höchstpunktzahl und damit den Meistertitel. Jasmin und Sven Hepp starteten in der höheren Altersklasse – 17- bis 21-Jährige und erreichten auch hier gute Platzierungen: Jasmin, die mit Niro von der Sigisliebe, zwei Wochen zuvor Landessiegerin wurde, wurde mit 275 Punkten Siebte. Sven belegte mit Aristoteles fortis lupus den dritten Platz mit 281 Punkten und wird für die Landesgruppe Württemberg im Oktober bei der Bundessiegerprüfung in Meppen starten.

Jasmin Hepp startete eine Woche nach der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft auf der Landesgruppenausscheidung mit der Hündin Sari von der Sigisliebe und konnte mit 270 Punkten die Fahrkarte zum 7-Länder-Wettkampf nach Kleinreifering in Österreich lösen und startet hier ebenfalls für die Landesgruppe Württemberg.

Die Jugendlichen – vorbereitet und ausgebildet von Alexandra Horn – waren erfolgreich. Sie konnten ihren Ausbildungsstand überprüfen, ihre Leistung zeigen. Doch vielleicht noch wichtiger war es für die Jugendlichen mit anderen Jugendlichen zusammen zu kommen, die dasselbe Hobby haben und die Liebe zu den Hunden und dem Sport teilen. Für die Landesgruppe, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, sind Jugendliche, wie Jennifer, Jasmin und Sven, von großer Bedeutung: Denn diese schaffen den Spagat zwischen Tradition und Moderne.