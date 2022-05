Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Gloggasäger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. Mai fand die die jährliche Hauptversammlung der Narrenzunft Gloggasäger Ertingen im Schützenhaus in Ertingen statt.

Der Zunftmeister Alexander Jovanovic konnte im Schützenhaus zahlreiche Mitglieder begrüßen, darunter Herr Bürgermeister Köhler, Ehrenzunftmeister Klaus Diesch und einige Ehrenmitglieder des Vereins. Bei seinem Grußwort bedankte sich Herr Bürgermeister Köhler für das ehrenamtliche Engagement und die vielen Arbeiten im Verein.

Nach dem Bericht des Zunftmeisters und der einzelnen Abteilungen wurde der Kassier und die Vorstandschaft einstimmig entlastet. Die Kassenprüfer Thomas Brand und Sandra Rink hatten der Entlastung zugestimmt.

Als Zunftmeister stand Alexander Jovanovic wieder zur Wahl und wurde mit sehr großer Mehrheit in sein Amt wiedergewählt, Roland Buck wurde ebenfalls mit sehr großer Mehrheit zum Schriftführer wiedergewählt. Als Narrenrat wurden Claus German, Joachim Heinzelmann, Steffen Prinz und Wolfgang Lärm wiedergewählt.

Für 10jährige Mitgliedschaft in der Zunft wurden Martin Spies, Carola Fensterle und Timo Hugger geehrt. Für die 25jährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt: Claus German, Simon Gotterbarm, Rainer Schwehr, Manuela Schwehr und Christian Schirmer. Kurt Reineck erhielt eine Auszeichnung für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Narrenzunft.

In diesem Jahr hatte der Zunftmeister die große Ehre, Peter Rauch und Sylvia Schmid für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Zunft auszuzeichnen. Er überreichte ihnen ein Bleiglas Kunstwerk auf einem Marmorsockel, das das Wappen der Narrenzunft Gloggasäger darstellt.

Die Verdienstorden für großes Engagement in der Zunft konnten auch verliehen werden. Der Verdienstorden in Bronze ging an Nico Claassen. Hedwig Schirmer erhielt den Verdienstorden in Silber und Andreas Buck wurde mit dem Verdienstorden in Gold für sein sehr großes Engagement ausgezeichnet.

Nach einem Ausblick in die Zukunft mit anstehenden Terminen und Aufgaben bedankte sich der Zunftmeister bei allen anwesenden und wünschte der Versammlung noch paar schöne Stunden im Schützenhaus.