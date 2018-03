Italienerin verbringt eine Woche an Ertinger Schule

Dass Sophia Held Italienerin ist, mag man kaum glauben, wenn man sie Deutsch sprechen hört. Die Sätze kommen fließend, ein Akzent ist so gut wie nicht vorhanden. Auf eigenen Wunsch hin hat die Achtjährige in ihren Sommerferien eine Woche lang die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in Ertingen besucht. Sowohl für das Mädchen als auch für ihre Mitschüler auf Zeit war das ein besonderes Erlebnis.

Weil einer der Schüler in der 3b von Klassenlehrerin Sabine Sommer Geburtstag hat, verläuft der Unterricht an diesem Vormittag etwas lockerer. Das Spiel Flüsterpost steht auf dem Programm – allerdings nicht mit deutschen Wörtern, sondern mit italienischen. Schließlich hat man nicht jeden Tag eine Italienerin zu Gast. Sophia macht den Anfang. „Sedia“ flüstert sie ihrer Nachbarin im Stuhlkreis zu, das italienische Wort für Stuhl. Als das Wort beim letzten Schüler in der Runde ankommt, ergibt es zwar keinen Sinn mehr, aber der Ursprung ist noch herauszuhören. „Lago“ (zu deutsch „See“), das Wort, das die Klassenlehererin vorgibt, geht hingegen komplett verloren . Zum Schluss bleibt ein Kauderwelsch übrig, über das die Klasse ausgelassen lacht.

Auch dass die Note 1 die schlechteste in Italien ist, wie Sophia erzählt, amüsiert die Kinder. Sie selbst wusste über die unterschiedliche Notengebung schon von ihrem Vater Bescheid. Gregor Held stammt aus Ertingen, seine Eltern wohnen direkt gegenüber der Schule. Obwohl er mit seiner Frau Silvia Calvano und seiner Tochter in der Nähe von Turin in der norditalienischen Region Piemont lebt, fühlt sich Held nach wie vor mit seiner deutschen Heimat verbunden. Drei- bis viermal im Jahr besucht die Familie Oma und Opa in Ertingen, er selbst sogar noch öfter.

Bei einem dieser Besuche vor zwei Jahren nahm Held seine Tochter mit ins Riedlinger Kreisgymnasium, seine ehemalige Schule. „Das hat Sophia sehr beeindruckt“, erzählt er. Darauf angesprochen, ob sie probeweise mal eine deutsche Schule besuchen wolle, reagierte das Mädchen zunächst zurückhaltend. Vor ein paar Monaten habe sie jedoch gesagt, dass sie das gerne machen würde.

„Ich wollte sehen, wie es ist“

Prompt kontaktierte Sophias Mutter die Michel-Buck-Schule. „Das war so unkompliziert, da habe ich mich gleich willkommen gefühlt“, erzählt sie. Silvia Calvano ist Italienerin, spricht aber ebenfalls sehr gut deutsch. Weil die Sommerferien in Italien bereits Mitte Juni beginnen, gab es zeitlich kein Problem.

Den Schülern der 3b fällt es jedoch schwer zu verstehen, warum jemand in die Schule will, obwohl Ferien sind. „Ich wollte sehen, wie es ist“, erklärt Sophia vor der Klasse. „Ich dachte, wenn es mir gefällt, bleibe ich, und wenn nicht, gehe ich wieder.“ Und es hat ihr gefallen. Am Anfang sei sie noch nervös gewesen, aber das habe sich dann gelegt. Ihre Mitschüler zu verstehen, sei ein bisschen schwierig gewesen, „weil hier alle schwäbisch reden“.

Ein schwäbisches Wort versteht Sophia jedoch sehr gut. Weil es ihr nicht gleich einfällt, hilft ihr ihre Mutter auf die Sprünge: „Das, was du so gerne isst, mit der Rahmsoße.“ Da fällt der Groschen. „Ah, Spätzle“, sagt die Achtjährige. Sie gestikuliert viel beim Sprechen, verleiht ihren Worten mit der entsprechenden Handbewegung Nachdruck – wie eine echte italienische Signorina eben . Dass Sophia zweisprachig aufwächst, ist ihren Eltern wichtig. Mit dem Schulbesuch wollen sie das fördern, auch vor dem Hintergrund, möglicherweise eines Tages nach Deutschland zu ziehen.

Klassenlehrerin Sabine Sommer hat jedenfalls nur Lob für ihre Gastschülerin übrig: „Sie war eine echte Bereicherung.“ Als sie im Unterricht die anderen Kinder fragt, ob sie sich freuen würden, wenn Sophia da bleibt, kommt die Antwort im Chor: „Jaaa!“