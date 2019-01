In netter Runde purzeln die Pfunde

Fit und gesund in den Frühling zu starten und vielleicht mit ein paar Pfunden weniger auf den Rippen, das ist das Ziel des Kurses „Abnehmen ohne zu Hungern“. Wie in den Jahren zuvor lädt dazu auch heuer der Landfrauensprengel Ertingen zu einem zehnwöchigen Kurs ein. Ohne Kohldampf und ohne Medikamente sollen unter fachkundiger Anleitung die Pfunde purzeln.

Auch im vergangenen Jahr haben die Ertinger Landfrauen einen solchen Kurs angeboten, bei dem in Gemeinschaft und in netter Runde unter Gleichgesinnten ein paar Pfunde abgenommen wurden. Die Resonanz war dabei überwältigend und so findet auch dieses Jahr ein solcher Abnehmkurs in Ertingen statt. Oberstes Ziel ist es dabei, sich zehn Wochen lang einmal pro Woche für eine Stunde zu treffen, wo vor allem die richtige Ernährung im Mittelpunkt steht.

Unter fach- und sachkundiger Anleitung einer Referentin werden dabei entsprechende Ernährungspläne individuell für jede Kursteilnehmerin erstellt, die dann zuhause auch umgesetzt werden müssen, um Erfolg zu haben. „Es haben letztes Jahr Frauen an unserm Kurs teilgenommen, die bis zu 15 Kilogramm abgenommen haben, ohne zu hungern und ohne Einnahme von Pillen und Pülverchen“, freut sich Gunda Buck, die Vorsitzende des Ertinger Landfrauensprengels. Los geht es am Dienstag, 22. Januar, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Ertingen.