In fünf Jahren ist viel bewegt worden

Vielleicht sollte es für die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder ein Vorgeschmack sein, was auf sie in den nächsten Jahren alles zukommt. Auf jeden Fall zeigte die Präsentation von Bürgermeister Jürgen Köhler aus den vergangenen fünf Jahren, was das Gremium in 91 Gemeinderats- und 80 Ausschuss-Sitzungen alles behandelt und beschlossen hat. Doch auch für die kommenden Jahre dürfte der Gemeinderat gut zu tun haben, denn es stehen viele Aufgaben und Vorhaben an, die angegangen werden müssen.

Für Bürgermeister Jürgen Köhler natürlich das Jahr 2014 da Highlight, als er zum Rathauschef gewählt wurde. Weitere Personalien folgten. So verließ Hauptamtsleiter Werner Binder das Ertinger Rathaus Richtung Uttenweiler, wo er ebenfalls als Schultes amtiert. Seine Nachfolge in Ertingen trat Anita Baur an. Ein erstes größeres Bauvorhaben stand dann mit der Sanierung des Lehrschwimmbeckens an, die nach einem Jahr Bauzeit abgeschlossen werden konnte. Auch die Erweiterung des Fernwärmenetzes im Gewerbegebiet „Westlich der Bahn“ wurde angegangen und die Umgestaltung der Außenanlage beim Kindergarten „Fabeltier“ wurde durchgeführt. Im Jahr 2016 wurde mit der Baulanderschließung „Inneres Tal II“ begonnen, wo inzwischen so gut wie alle Bauplätze verkauft wurden. Eine weitere größere Baumaßnahme betraf dann den Breitbandausbau in Binzwangen, was nun aber bei der Telekom auf keine Gegenliebe stößt.

Ein entscheidender Durchbruch in Sachen Umgestaltung Ortsmitte Ertingen gelang dann im Jahr 2017. Der Abbruch des Engel-Areals konnte begonnen werden und auch hier wird es das Ziel sein, das Gelände einer entsprechenden Bebauung zuzuführen. Wichtig für die Grundversorgung von Ertingen und Umgebung dann auch die Erweiterung des Netto-Marktes und die geplante Ansiedlung des Vollsortimenters Edeka, der nun im September seine Pforten öffnen wird. Eine weitere einschneidende Baumaßnahme im Ortsbereich die Umgestaltung die Ortsdurchfahrt beim Engel-Areal mit Kreisel und Bushaltestelle. Diese Woche wird nun der Verkehr hier wieder frei gegeben, bis dann auch die restlichen Arbeiten nach den Handwerkerferien erledigt sind. Für die Gemeinde Ertingen ebenfalls erfreulich, dass sich nahe der Bundesstraße im vergangenen Jahr eine Tankstelle niedergelassen hat und daneben auch mit einer Waschanlage und Warenshop ausgestattet ist. Beim Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Erisdorf konnte einmal mehr auf das ehrenamtliche Engagement der Bürger gerechnet werden. Das größte Bauvorhaben, die Sanierung der Michel-Buck-Schule mit rund zehn Millionen Euro Kosten, wurde mit dem Spatenstich angestoßen und wird auch den neuen Gemeinderat noch eine Zeitlang beschäftigen. Hauptaugenmerk wird derzeit natürlich auf den Breitbandausbau durch die Telekom in Ertingen und Erisdorf gelegt, der dann erfolgen wird, wenn 800 Anschlüsse gezeichnet sind.