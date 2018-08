In Ertingen entsteht eine HEM-Tankstelle

Derzeit sind in Ertingen zwei öffentliche Bauvorhaben am laufen, die vor allem für die Infrastruktur der Gemeinde eine wichtige Rolle spielen. Im Ortsinneren gehen die Bauarbeiten für den Vollsortimenter Edeka zügig voran, und im westlichen Bereich der Gemeinde Ertingen wird am Bau einer HEM-Tankstelle gearbeitet. Für beide Bauvorhaben zeichnet Marco Schöttner aus Bad Schussenried als Investor verantwortlich.

An der Rudolf-Diesel-Straße 2, an der nördlichen Ortsausfahrt von Ertingen Richtung B 311/Riedlingen, laufen die Bauarbeiten derzeit auf Hochtouren. Auf einem Gelände mit einer Fläche von rund 4500 Quadratmetern errichtet die Deutsche Tamoil aus Hamburg eine HEM-Tankstation. Die Deutsche Tamoil gehört mit 400 Stationen zu den zehn Top-Mineralölunternehmen in Deutschland.

Laut Architekt und Planer Herbert Lutz aus Dürnau laufen die Arbeiten nach Plan und nach derzeitigem Stand werde die Tankanlage Ende Oktober in Betrieb gehen. Momentan sind die Bauarbeiter damit beschäftigt, die Treibstofftanks in die Sandbetten zu verbringen.

Waschanlage und Shop

Neben den Zapfsäulen für die verschiedenen Treibstoffarten ist die Tankstelle auch mit einer Portal-Autowaschanlage ausgestattet. Dazu kommt noch ein Shop auf 100 Quadratmetern. Hier werden die üblichen Kiosk-Artikel angeboten wie Snacks, Heiß- und Kaltgetränke, Süßwaren und Zeitschriften.