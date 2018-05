In der Daiberstadt wird selbst ein Abbruch gefeiert

Dass die Ertinger ein sportlich-närrisches Völkchen sind, das haben sie einmal mehr beim Bügerball am Samstag gezeigt. Fast drei Stunden boten die Akteure den vielen Zuschauern eine Bühnenshow, die sich gewaschen hatte. Darüber freute sich auch Graf Heini und sein Gefolge: „Dass ihr so zahlreich komma seid schön bunt, das freut die Ertinger Narrazunft.“

Zunftmeister Klaus Diesch zog mit Narren und Hofstaat in die Halle ein, bevor das Gloggasägerlied ertönte. Der Putzfrau der Gemeinde (Julia Diesch) kam der Job als Ansagerin bei den Narren gerade recht: Hat sie doch nicht mehr so viel zu tun, denn der „Bildungstempel“ wird eh bald ausgeschlachtet und umgebaut. Und schon schickte sie zwei auf die Bühne, die nicht für die Brotvermehrung, aber für ungeahnten Zuwachs bei der Narrenzunft sorgten: „Aus zwei mach sechs“, so das Motto von Elisabeth Reck-Zehrt und Andrea Felber bei ihrem Stabtanz. Einen tollen „Import“ aus dem Ortsteil Erisdorf verkündete anschließend die Putzfrau. Fee Wittek schickte ihre Mädels auf die Bühne, die dem Publikum mit ihren Tanzvorführungen einheizten und für das erste sportliche Highlight sorgten.

Ja, schon viel Glück hatten die zwei Greise Uli Ocker und Peter Rauch in ihren 84 beziehungsweise 89 Lebensjahren. Aber was ist das schon gegen die alte „Dattergreisin“ (Elke Schenzle)? Sie hatte schon 92 Lenze auf dem Buckel und immer wieder Glück gehabt: „Ich bin 92 und immer noch Jungfrau – toi, toi toi.“ „Bisch aber no it dahoim“, so die Anspielung von einem der Greise.

Die TSV-Mädchen dagegen wurden von Rali Stoycheva auf die Bühne geschickt, um zu zeigen, wie sportlich fit sie sind, was die Ballbesucher natürlich freute. Als „Frontfrau in der Ertinger Bütt“ hatte Elke Schenzle die Gesundheit ihrer lieben Mitbürger im Blick. Was sie dabei vor allen in der Werbung stört, sind die vielen Pillen und Pülverchen, die allzu gerne eingeworfen werden. Ihr Allheilmittel in allen Lebenslagen: Tee für alles und für jeden. Selbst die Marke „Heiße Liebe“ habe es in sich und werde gerne gekauft: „Da blüht die Liebe wieder auf und ihr seit dann wieder bestens drauf.“ Daher ihr Appell an die ganze Narrenschar: „Kauft einen Tee, dann habt ihr keine Probleme me.“

Probleme hatten die „Grashüpfer“ nicht, die auf ihren Trampolinen und in Neonlook gewandet eine sportliche Höchstleistung vollbrachten. Astrid Kapp und die TSV-Damen waren danach auch ziemlich ausgepumpt. „Sie sind platt“, so die Putzfrau und so wartete man vergeblich auf eine Zugabe. Dafür mussten die „Jungen Wilden“ ran, die Buben und Mädchen der Jugendkapelle Ertingen. Diese Truppe zeigte es allen. Sie zogen eine Show ab, die alle im Saal mitriss.

Touris in der Daiberstadt

Leben kam dann in die Daiberstadt, als Reiseleiter Uli Ocker eine Fuhre Touristen an das Engel-Areal karrte, wo schon Bürgermeister Köhler (Peter Rauch), der Schotterteufel (Benjamin Christ) und Hof-Fotograf Josef (Josef Herholz) auf die Truppe (Elke Schenzle, Bettina Steinhart, Sybille Gom) warteten. Ein Klo für die Damen? Essen im „Engel“? Das war wohl nichts. Die Touristen konnten es nicht fassen: „Der Teufel bricht den ,Engel’ ab und so was feiern die noch!“ Dabei habe der Bürgermeister die ganze Einwohnerschaft in Angst und Schrecken versetzt, als er den Bagger bediente. Dieser sei als „Entaklemmer“ bekannt, so eine Touristin. Aus Kostengründen habe er eine Woche lang jeden Abend einen Hänger voller Pflastersteine nach Dürnau gekarrt, bis die Achse brach. Ja und was gab es sonst noch im Ort zu berichten? Etwa, dass der Bauhof das Thema „Führerloses Fahrzeug“ allzu wörtlich nahm und durch ein Garagentor donnerte.

Für einen Augenschmaus sorgten dann die Ertinger Hexen. Bei ihrer tollen, sportlichen Choreographie waren vor allem Kraft, Geschick und viel Ausdauer gefragt. Auf jeden Fall wieder ein Hingucker, für den sich Natalie Münch, Kati Baic und Vanessa Kuduzovic verantwortlich zeichneten.

Doch dann kamen zwei, die dem Volk die Leviten lasen, aber alle in ihr Gebet mit einschlossen. Peter Rauch und Bettina Steinhart hatten ihr Gebetbuch aufgeschlagen: Gott sei Dank dürfe man wieder im Ort einkaufen – aber dass es fast keine Einkehrmöglichkeit mehr gibt, das sei schon hart. Die fehlende Uhr in der Halle und auch die fehlenden Spielplätze in einer aufstrebenden Gemeinde wie Ertingen hatten sich die zwei ebenfalls in ihr Gebetbuch geschrieben. Amen.

Für Furore sorgten die „Backstreet Boys“, die Simona Sill auf die Bühne schickte und Thomas Herholz traf etwa mit seinem „Seniorenmedley“ voll ins Schwarze. Wer dann glaubte, es gebe keine Steigerung mehr, wurde eines Besseren belehrt. Als „Talentfreie“ traten die Herren der Schöpfung unter Natalie Münch und Kati Baic zum – wortwörtlichen – Bauchtanz an. Dann war es so weit: Graf Heini rief alle Akteure zum Finale auf die Bühne, bevor die „Amorados“ das Kommando übernahmen.