Impftermine: Michel-Buck-Schule hat schon 86 Senioren geholfen

86 Senioren haben die Zehntklässler der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Herbertingen/Ertingen bereits bei der Terminbuchung für eine Corona-Impfung geholfen. Das soziale Projekt mit Lehrerin Sabrina Sauter als Ansprechpartnerin und weiteren Lehrern ist Anfang Februar gestartet. Mit einem solchen Ergebnis nach nur wenigen Wochen hatte die Gruppe selbst nicht gerechnet.

„Es ist so eine Freude, die Schülerinnen und Schüler in ihrem Engagement zu beobachten“, freut sich auch Schulleiter Markus Geiselhart über den Erfolg des Projekts. So hätten die Schüler im Vorfeld eigens eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet, um ihren Mitschülern mitzuteilen, an welchem Impfzentrum freie Termine vorhanden sind. „Ich selbst bin auch Teil dieser Whatsapp-Gruppe und konnte miterleben, mit welchem Einsatz die Schülerinnen und Schüler agierten“, so Geiselhart. Entdeckte ein Mitglied der Gruppe an einem Impfzentrum freie Termine, dann „ging das Buchen los, oft bis spät in die Nacht, oft am frühen Morgen und selbst auch in den Fasnetsferien“, berichtet der Schulleiter.

Jedem konnte geholfen werden

Oft seien die Impftermine nur wenige Minuten frei – aber bisher habe für alle angemeldeten Seniorinnen und Senioren ein Impftermin gebucht werden können. Und die Schülerinnen und Schüler erfahren große Dankbarkeit. „Manche Senioreninnen und Senioren bedankten sich mit einem schönen Brief, manche legten sogar ein Geldbetrag ins Kuvert“, so Geiselhart. Dieses Geld wolle die Gruppe für einen guten Zweck spenden.

Die Seniorinnen und Senioren seien bisher nicht nur aus den Gemeinden Herbertingen und Ertingen gekommen, sondern auch aus Bad Saulgau und sämtlichen Teilorten, kurz aus dem gesamten Einzugsgebiet der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule. Diese Woche habe die Schülergruppe zudem ihren Lehrerinnen und Lehrern angeboten, Impftermine für sie zu suchen und buchen.

Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen

Bei ihrem Angebot kooperiert die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule mit weiteren ehrenamtlichen Organisationen, wie der Seniorengenossenschaft Riedlingen und „Bürger helfen Bürgern“ aus Bad Saulgau, die unter anderem die Fahrdienste zu den Impfzentren übernehmen. Positiven Zuspruch und tatkräftige Unterstützung bieten auch die Gemeinden der Einzugsgebiete, die das Projekt unterstützen.

Da die Online-Terminbuchung für viele Impfberechtigte einige Hürden birgt und die Telefonleitungen bis heute oftmals überlastet sind, möchte die Gruppe weiterhin ihre Hilfe und Unterstützung anbieten. Gerne helfen die Schülerinnen und Schüler dann auch den 70 bis 79-jährigen Mitbürgern und auch anderen Menschen, die Hilfe benötigen, sobald diese Personengruppe bei der Impfstoffvergabe an der Reihe ist.

„Insgesamt betrachtet kann ich nur sagen, dass dieses Projekt eine gelungene Aktion ist“ freut sich Schulleiter Geiselhart. „Der Service wird gut angenommen und spricht sich offensichtlich unter den Senioreninnen und Senioren auch herum.“