Im Café Fensterle hat es erstmals „gefunkt“

„Wir haben es nie bereut, dass wir vor 50 Jahren den Bund der Ehe eingegangen sind, wir sind glücklich und zufrieden“. Das nimmt man dem Ehepaar Gertrud und Günther Hinz aus Ertingen gerne ab und sie freuen sich, dass sie heute ihre Goldene Hochzeit feiern dürfen. In Riedlingen, in der Christuskirche, werden sie ihr Eheversprechen erneuern, wozu sie auch von den Trauzeugen und Blumenkindern von damals begleitet werden.

Nach den Kriegswirren kam Gertrud Hinz, geborene Walter, nach Ertingen. Bereits damals gab es in der Gemeinde einen Kindergarten und eine Grund- und Hauptschule, die sie besuchte. In früher Jugendzeit war aber die Mode ein zentrales Thema für Gertrud Hinz und so absolvierte sie beim Textilgeschäft Lock in Ertingen eine Lehre zur Mode-Fachverkäuferin. Ein Beruf, der sie noch ein Leben lang begleiten sollte. „Das ist heute noch meine Leidenschaft“, so die Jubilarin. Auch Ihr Ehemann Günther Hinz wurde von den Kriegswirren nicht verschont und musste mit seiner Mutter aus Ostpreußen flüchten, während sein Vater im Krieg in Rußland kämpfe. Mit seiner Mutter war Günther in Daugendorf untergebracht und als Fünfjähriger lernte er erstmals im Jahr 1949 seinen Vater kennen. Auch er, wie seine zukünftige Frau Gertrud, erlernte einen Beruf in der Textilbanche, spezialisierte sich dann aber auf die Bilanzbuchhaltung.

Um sich früher zu vergnügen oder zu treffen, war nicht ganz so einfach. Zum einen war man nicht sehr mobil und zum andern fehlten die Gelegenheiten. Das Café Fensterle aber war einstmals ein zentraler Anlaufpunkt von Jung und Alt. Es war vor allem Treffpunkt, um sich kennenzulernen. So fanden die zwei, Gertrud, 18 Jahre alt, und Günther, 21, auch hier ihr Glück. „Es hat gleich gefunkt, Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Gertrud Hinz. Nach drei Jahren war es dann soweit, die zwei schlossen in der evangelischen Kirche in Riedlingen den Bund des Lebens und nahmen ihren Wohnsitz danach in Ertingen. Im Jahr 1969 wurde dann ein Damen-Modefachgeschäft eröffnet und so eine Existenz aufgebaut, das nun in zweiter Generation von Tochter Silke Renz weiter geführt wird.

Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die alle gut versorgt sind und auch fünf Enkelkinder sind stolz auf Opa und Oma. „Das Familienleben ist uns immer wichtig gewesen. Wir haben die Werte an unsere Kinder weiter gegeben, was maßgebend ist für das Leben“, so Gertrud Hinz. Da freuen sich die Enkel schon, wenn es mal wieder mit den Großeltern auf Reise geht, denn Reisen ist das Hobby des Jubelpaares. Nicht zu vergessen der Garten, auf den Günther Hinz stolz ist. Am heutigen Samstag werden alle Familienangehörigen in der Christuskirche in Riedlingen beim Dankgottesdienst dabei sein und die Enkel werden musikalisch die Feier gestalten. Danach wird im größeren familiären Rahmen das Goldene Ehejubiläum entsprechend gefeiert.