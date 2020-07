Illmensee und Höchsten sind das Ziel

Nach virusbedingter Zwangspause startet die Ortsgruppe Ertingen im Schwäbischen Albverein unter Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzregeln wieder mit ihrem Wanderprogramm. Eine dieser Regeln ist, dass Teilnehmerlisten anzufertigen und zu führen sind. Dies bedeutet, dass sich Gäste und Mitwanderer bis auf weiteres telefonisch bei Karl Rothmund, Telefon 07371/5591, anzumelden haben. Für alle Interessierten bietet die Ortsgruppe am kommenden Sonntag, 12. Juli, eine Rundwanderung um Illmensee an. Die Tour führt über Mariahof, Illwangen, Glashütten, Höchsten, Lehenhof-Lichteneck, Krumbach wieder nach Illmensee zurück und weist eine Länge von 14 Kilometern und 220 zu bewältigenden Höhenmetern auf. Dazu erforderlich sind etwas Kondition, gutes Schuhwerk und ein ordentliches Rucksackvesper für die Rast auf dem Höchsten. Eine Abkürzung gibt es nicht, dafür ist eine Wanderung mit 4,5 Kilometern um den Illmensee herum möglich. Zur Abschlusseinkehr ist der Gasthof Gerber in Beizkofen fest eingeplant. Die Wanderung führen Felix und Rosi Buck. Treffpunkt zur Fahrt nach Illmensee ist bis 9.30 Uhr die Kultur- und Sporthalle Ertingen.