„Hulapalu“ ist Sieger der Hitparade

Acht Titel gingen bei der Hitparade der Blasmusik beim Weinfest des Musikvereins Ertingen an den Start und die Interpreten legten sich mächtig ins Zeug, um beim Publikum Gefallen zu finden. Dabei muss man im Vorfeld ganz klar sagen, was den Gästen an Musik und Gesang geboten wurde, war absolute Spitze. Nachdem die Besucher des Weinfestes über Sieg und Platzierungen entschieden hatten, konnte Uli Ocker die Startnummer sieben mit dem Titel „Hulapalu“ zum Gewinner der Hitparade ausrufen.

Nach zehnmaligem Start der Blasmusik-Hitparade fing man wieder „bei Null“ an. Vorsitzender Urban Diesch war erfreut, dass die Halle gefüllt und die Stimmung gleich zu Beginn des Wettbewerbs rapide anstieg. Das war vor allem dem ersten Titel des Abends geschuldet, den dann Uli Ocker ankündigte. Polka-Klänge vom Feinsten und zwar nicht durch die Egerländer Musikanten selbst, nein, die „Späte Liebe“ brachten Musikdirektor Günther Goldammer und sein Orchester original zu Gehör. „Wenn er aufschnauft, sind es die Gallensteine“, so die Feststellung von Uli Ocker im Hinblick auf das Leiden des Dirigenten. Aber keine Angst, er bot mit dem Musikverein Ertingen traditionelle Blasmusik, sehr zum Vergnügen der Polka-Fans im Saal. „Wer kennt Queen nicht?“, fragte der Conferencier das Publikum ab. Keiner streckte und so Ocker: „Ich hätte die jetzt meinen Finger auch nicht nach oben getan“. Bei dem Medley durch den Musikverein Ertingen dachte man unwillkürlich an den Sänger Freddy Mercury und spätestens bei „We will rock you“ war das Publikum zur Stelle und klatschte kräftig mit. Als stellvertretender Bürgermeister hätte er auch zehn Minuten Rederecht, so Uli Ocker, was er aber an diesem Tag nicht ausnützen wolle. Daher war seine nächste Ansage kurz und prägnant. Mit „Mis Muchachas“ gingen „unsere Mädels“, nämlich Anja Diesch, Theresa Köberle und Stefanie Buck, an den Start. Drei Solistinnen aus dem Trompetenregister, die einen gelungenen, homogenen Auftritt hinlegten. Rhythmisch perfekt und ein Ohrenschmaus nicht zuletzt auch durch das „Holz“, so präsentierte Günther Goldammer noch mal sein Orchester mit dem Titel „Tico-Tico“, was die Zuhörer mit viel Beifall honorierten.

„Echame La Culpa“, das kam einem doch gleich "spanisch" vor. Und was dann Silvia Eberhardt und Günther Goldammer mit dieser wunderschönen Melodie "Beschuldige mich" gesanglich und in perfektem Spanisch boten, das war schon ein Highlight des Abends. Vom Schlagzeug zum Gesang und den Taktstock beiseite gelegt, so legte das Duo einen perfekten Auftritt hin. „Hoffentlich hält er durch“, so spielte Uli Ocker immer mal wieder auf die Gesundheit des Dirigenten an. Auch sein Chef, der Bürgermeister, lag im Krankenhaus „mit Wasser en de Knui“. Er habe bei der Gemeinderatssitzung das Gremium über die Genesungswünsche an ihn abstimmen lassen. „Mit 17:4 wünschten ihm die Gemeinderäte gute Besserung“. Das hatten die nächsten Interpreten nicht nötig. Frank Märkle, Johannes Sauter, Florian Binder und Jonas Zoll bestätigten zwar „Ich hab so Herzklopfen“, aber sie waren pumperlg'sund. Auf einem Quattrofon, einem vierteiligen Instrument, zauberten sie die besten Töne heraus und auf einer Drehbühne zeigten sie auch, wie das Ganze optisch aussieht. Schon hier spürte man, das kam beim Publikum an, was sich dann auch bei der Abstimmung zeigen sollte. Dass es noch eine Steigerung geben kann, das war dann von Christian Höninger bei dem Titel „Hulapalu“ zu hören. Unterstützt durch seinen Chor mit Selina Emhardt, Alexandra Mack und Carina Buck sowie durch das Hornsolo von Selina Diesch, war klar, wohin das Publikum tendierte. Noch einmal kam der Musikverein Ertingen zum Zug und legte alles in die Waagschale mit dem Titel der „Fäschdbänkler“„ „Ein Leben lang“. Doch dann ließ Günther Goldammer die Hitparaden-Fanfare erklingen und das Auszählen der Stimmen begann.

Aber keine Angst, es kam keine Langeweile auf. Mit einem Marschkonfetti mit 21 Titeln musste das Publikum auswählen, was Günther Goldammer und sein Orchester zum Besten gaben. Laura Eberhart, Hermann Buck und Anton Möhrle hörten 18 gespielte Märsche heraus. Ihr Lohn: alle drei durften je sieben Titel dirigieren, „dann gebt ihr den Stecken weiter“, so Uli Ocker. Jetzt war es soweit, die drei Erstplatzierten der Hitparade 2019 standen fest. Dritter Platz für „Echame La Culpa“, Rang zwei erreichte der Titel „Ich hab so Herzklopfen“ und zum Siegertitel wählte das Publikum „Hulapalu“. Nach einer Zugabe des Musikvereins, nämlich die „Kuschelpolka“, übernahm dann DJ Beats und es durfte getanzt werden.