Hoher Standard bei der energetischen Sanierung der Schule

In der jüngsten Ratssitzung in Ertingen sind viele Punkte angesprochen worden – die reichen von schlechten Straßenzuständen, möglichen Schweinehaltungen in der Ortsmitte bis zur Sanierung der Schule. Auch der Essenszuschuss für Schüler wurde festgelegt.

Schule wird nach Standard „Kfw 70“ saniert

Für die energieeffiziente Sanierung der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule besteht die Möglichkeit eine weitere Bezuschussung zu erhalten. Das Umweltministerium bietet eine ergänzende Förderung für eine nachhaltige energieeffiziente Sanierung. Voraussetzung ist, dass das Vorhaben den KfW Effizienzhausstandard 70 beziehungsweise 55 erreicht. Der Gemeinderat sprach sich auch Kostengründen für die Sanierung nach dem Standard KfW 70 aus. Dafür erhält die Gemeinde für die Sanierung von einer Fläche von 3681 Quadratmetern 220 860 Euro an Zuschuss. Demgegenüber stehen aber Mehrkosten von 60 000 Euro, die für diverse Dämmarbeiten ausgegeben werden müssen.

Landwirt könnte Schweinestall bauen

Bei der Bürgerfragerunde wollte ein Einwohner wissen, ob ein Landwirt in der Ortsmitte eine Genehmigung zum Bau eines Schweinestalls mit 600 Tieren besitze. Dem ist wohl so, nach Aussage von Bürgermeister Köhler. Ob der Landwirt schon baue oder nicht könne nicht beantwortet werden.

Essenszuschuss bleibt gleich

Auch in Zukunft gewährt die Gemeinde Ertingen den Schülern und Kindergartenkindern pro Mittagessen einen Zuschuss in Höhe von 0,20 Euro. Die Höhe bleibt gleich, obwohl ab September eine Erhöhung der Essenspreise um rund zehn Prozent ansteht. Für die Schüler kostet dann das Mittagessen 3,95 Euro und für die Kindergartenkinder 3,75 Euro. Der gemeindliche Verpflegungszuschuss für Schüler und Kindergartenkinder belief sich im vergangenen Jahr auf 906 Euro. Die Zuschusshöhen der Schulen der Umgebung seien uneinheitlich, so Kämmerin Elisabeth Haupter auf Anfrage von Gerhard Binder. In Ertingen wolle man es beim bisherigen Satz belassen, da auch in Herbertingen 0,20 Euro pro Schüler bezahlt würden.

Desolater Straßenzustand

Richard Heinzelmann prangerte den desolaten Zustand der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Ertingen und Marbach an. Vor allem durch den Umleitungsverkehr sei die Straße stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Dem Straßenbauamt sei dies wohl bekannt, bei einer Sanierung müsse aber der Kreis Sigmaringen ebenfalls mitziehen, so Bürgermeister Köhler. Er werde aber auf jeden Fall noch einmal beim Straßenbauamt wegen dieser Sache vorstellig werden.

Ortsschilder werden aufgehübscht

Die etwas in die Jahre gekommenen Ortsschilder im Gemeindegebiet sollen aufgefrischt und zum Teil mit neuem Layout versehen werden. Dazu werden die Tafeln abgehängt, mit neuer Folierung bezogen, wobei auch bei den Ertinger Schildern das neue Wappen der Partnergemeinde Granges mit eingearbeitet wird. Während dieser Zeit soll auch das Gestänge der Tafeln frisch gestrichen werden. Nach wie vor bietet sich für die Vereine die Möglichkeit eine Eigenwerbung für Veranstaltungen anzubringen. Nach Eingang eines weiteren Angebots wird sich die Verwaltung für einen Anbieter entscheiden. Für die Sanierung der Ortsschilder wird mit etwa 3000 Euro an Kosten gerechnet.