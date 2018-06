Herren 1 machen Aufstieg vorzeitig perfekt

Schon am vorletzten Spieltag der Rundenspiele haben Ertingens Herren 1 den Aufstieg perfekt gemacht. Die Damen 30 konnten einen 6:0 Sieg einfahren. Die Herren 40, Herren 60 und Junioren 2 beendeten den 4. Spieltag mit einer Niederlage.

Junioren 2:

Die Junioren 2 konnten auch ihr viertes Spiel in der Kreisstaffel 2 nicht gewinnen. Gegen starke Gegner aus Aulendorf wurde der Spieltag mit einer 1:5 Niederlage verloren. In den Einzelbegegnungen konnten Felix Blersch, Matthias Fensterle und Lukas Blersch ihre Spiele leider nicht gewinnen. Im Doppel siegte die Paarungen Felix Blersch/Matthias Fensterle im Match-Tie-Break. Im zweiten Doppel verloren Manuel Storrer/Lukas Blersch.

Herren 60:

Den Herren 60 entfiel der erste Saisonsieg im vierten Anlauf erneut um Haaresbreite. Im Spiel gegen den TA SC Heroldstatt 1 in der Bezirksstaffel 1 wurde das Spiel trotz einem 3:3 im Match-, 7:7 im Satz- und einem 56:56 im Spielvergleich, aufgrund der Niederlage des an Nr. 1 gesetzten Doppels verloren. In den Einzelpartien konnten Werner Sauter, Franz Gigl und Sebastian Mayer gewinnen. Erhard Thiel musste eine Niederlage einstecken. Mit einer sehr engen Niederlage im Match-Tie-Break musste sich das Doppel Franz Gigl/ Sebastian Mayer geschlagen geben. Auch Werner Sauter/Erhard Thiel konnten nicht zum Gewinn des Spieltags beitragen.

Herren 40:

In ihrem vierten Rundenspiel verloren die Herren 40 in der Bezirksstaffel 1 gegen den TA SV Horgenzell 1 mit 2:4. In den Einzelbegegnungen konnte Rudi Fensterle gewinnen. Alexander Dornfried, Kuno Pfister und Rudi Vogel verloren. Das starke Doppelpärchen Rudi Fensterle/Alexander Dornfried hingegen siegte, während Kuno Pfister/ Rudi Vogel eine Niederlage einstecken mussten.

Damen 30:

Die Damen 30 konnten im vierten Saisonspiel gegen die SG Aulendorf Tennis 1974 einen klaren 6:0 Sieg feiern. In der Bezirksstaffel 1 spielend gewannen Susi Vogel, Carmen Pfeil, Heike Pfister und Irene Quade ihre Spiele deutlich. Die Doppelpartien wurden durch Susi Vogel/Carmen Pfeil und Heike Pfister/Irene Quade gewonnen.

Herren 1:

Mit einem 7:2 Sieg in der Kreisklasse 3 gegen den TC Bingen 2 am vergangenen Wochenende, machten Ertingens Herren 1 den Aufstieg perfekt. In den Einzelbegegnungen konnten Thommy Rink, Markus Hepp, Marco Eckert und Einzeldebütant Frank Schönweiler deutliche Siege einfahren. Matthias Merkle und Roland Geng konnten ihre Spiele nicht gewinnen. In den Doppelpartien fuhren die Paarungen Matthias Merkle/Thommy Rink und Roland Geng/Marco Eggert verdiente, klare Siege ein. Die Paarung Markus Hepp/Frank Schönweiler konnte ihr Doppel im Match-Tie-Break gewinnen.