Hemedglonker sind Paten beim Fasnetsausgraben

An zwei alten Bräuchen hat die Ertinger Narrenzunft Gloggasäger festgehalten. Zum einen zogen am Mittwochabend vor dem Glombigen Donnschtig die Hemedglonker samt Fasnetsmusik durch den Ort und zum andern schloss sich daran das Fasnetsausgraben an der alten Grundschule an. Das war der Startschuss für die Narren in die heiße Phase der Ortsfasnet.

Kurz nach sieben Uhr hörte man schon von Weitem die Fasnetsmusik mit Günther Goldammer, die an diesem Abend den Takt vorgab. In Schlagenlinien voraus die Fackelträger, die ihrem Gefolge den Weg zeigten, der Richtung alte Schule zeigt. Ob Groß, ob Klein, das spielt bei den Hemadglonkern keine Rolle, Hauptsache man hat Spaß am närrischen Treiben und man ist entsprechend gewandet und ausgestattet, damit man einem Hemadglonker ähnlich sieht. Ob mit Schlafmütze, langem Nachthemd, bunten Strümpfen und Schuhen, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. So zog der bunte Tross Richtung alte Grundschule in die Bahnhofstraße, wo schon der ganze Bau in ein helles Feuer gehüllt war. Noch ein kurzes Tänzchen, eine Polonaise mit Fackeln und schon wussten die Hemadglonker, was sie dann zu tun hatten.

Mit einem lautstarken dreifachen Heini - Heini - Heini, riefen sie ihn heraus. Mit Schirm bewaffnet, sprang Zunftmeister Klaus Diesch auf die Rutsche, um unterm Volk zu landen. „Dia Narretei, dia fangt jetzt a, i als Heini es kaum erwarta ka“, freute sich der Zunftchef über den Auftakt zur Fasnet. Doch alleine wollte er nicht bleiben und auch nicht allein regieren. So war der Zunftratsmann der nächste, der seinem Chef folgte. Aber die Heinibegleiter, der Hägehenker und der Daiber wagten sich auf die Rutsche ins Freie, genauso wie das Scheuwiesenweible, der Gloggasäger, die Daiberhexe und der Schneller. Als „Perle der Zunft“ rief Klaus Diesch dann auch den Röthenbächler unters Volk: „So wunderschön und farbenfroh zeigt sich unsre Zunft. Aktives Brauchtum heute leben, kann es etwas schöneres geben?“ rief er in die illustre Runde, nachdem er seinen ganzen Hofstaat um sich versammelt hatte.Dann legte die Fasnetsmusik nochmals vor, ehe die Hemadglonker Richtung Ortsmitte strömten, wo im Ratskeller so richtig abgefeiert werden konnte.