Helfen bringt Freude: Auch mit einfachen Mitteln wird viel erreicht

„Ohne die Hilfe und Unterstützung durch die Schwäbische Zeitung mit ihrer Weihnachtsspendenaktion , Helfen bringt Freude’ hätten wir und viele andere auch ihre Projekte nicht so durchführen können, wie das bisher geschah“, ist sich Richard Neubrand sicher. Seit Jahren profitiert die Afrika-Hilfe der Kolpingsfamilie Ertingen von dieser Hilfsaktion und hofft natürlich weiterhin hier finanzielle Hilfe zu bekommen, die voll in die Projekte in Tansania verwendet werden, die die Kolpingsfamilie unterstützt und vor Ort auch betreut.

Dankbar ist er auch für die große Unterstützung, die er durch Spenden von Vereinen, Privatpersonen und Firmen das ganze Jahr über erhält. Für den Chef der Afrika-Hilfe, Richard Neubrand, sowie sein Team bleibt es weiterhin wichtigste Aufgabe, in Tansania Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und vor allem den Menschen durch Schaffung von Arbeitsplätzen im eigenen Land Hoffnung auf ein besseres Leben zu geben. Nächstes Ziel der Helfer der Ertinger Kolpingsfamilie ist sich vor allem um die Bevölkerung in den Usambara-Bergen in Tansania zu kümmern und ihnen Hilfe anzubieten, damit sie vor allem durch Anpflanzung ein besseres Einkommen erzielen können.

Seit 1990 waren im zweijährigen Turnus Arbeitsteams aus Ertingen und der Umgebung in Tansania im Einsatz. Ziel war von Anfang an die Missionsstation in Kifungilo, so der Richard Neubrand, dem Chef der Ertinger Afrika-Hilfe. Als erster Abschnitt wurden als Hauptaufgabe die Dächer des Mädchen-Internats in Kifungilo instand gesetzt, Regenabläufe angebracht und Zisternen für die Wasserrückhaltung gebaut. Danach wurde versucht, Schulmöbel zu produzieren, was nicht ganz einfach war, denn die maschinellen Möglichkeiten war arg beschränkt. „Aber wir haben was hingekriegt“, freut sich Initiator Richard Neubrand. Dies änderte sich dann, als im Jahr 2016 damit begonnen wurde, eine Schreinerwerkstatt in Kifungilo, im Bereich des Mädchen-Internats, aufzubauen. Pläne dazu wurden von Architekt Ludwig Boll aus Bad Saulgau erstellt. Zimmermeister Pius Luib aus Fulgenstadt kümmerte sich um das notwendige Holz vor.

So konnte dann das Arbeitsteam aus Ertingen und Umgebung die Werkstatt eindecken und die auch die Installationen durchführen. Doch nicht nur das Gebäude sollte mit Hilfe der Kolpingfamilie errichtet werden, vielmehr galt es auch, die Werkstatt mit Leben zu erfüllen. Auch hier konnte Richard Neubrand auf große Hilfsbereitschaft zählen. Privatpersonen, Vereine, Diözese und vor allem Firmen aus Ertingen und Bad Saulgau sorgten dafür, dass Materialien, vor allem Maschinen für das Schreinerhandwerk, im Wert von rund 30 000 Euro per Container nach Tansania verschickt werden konnten. Die ganze Installation und die Inbetriebnahme der Schreinerwerkstatt war dann Aufgabe des Arbeitsteams aus dem schwäbischen Oberland.

Somit konnte das Ziel, den Jugendlichen aus der Umgebung von Kifungilo eine Schreinerlehre zu ermöglichen, erfüllt werden. Weiter wird mit Aufträgen versucht, dass sich diese Werkstatt selber trägt. Inzwischen hat Ausbildungsmeister Alfred die Leitung der Werkstatt übernommen und in den nächsten zwei Jahren trägt die Kolpingsfamilie Ertingen seine Lohnkosten. Fünf Lehrlinge bildet er derzeit in der Werkstatt aus, die dafür auch eine Ausbildungsgebühr bezahlen müssen. Aber auch die Produktion ist gut angelaufen. „Die Bevölkerung in Afrika wächst und es werden dringend Möbel gebraucht“, sagt Richard Neubrand. Ein erster Großauftrag ist nun, eine Schule komplett mit entsprechendem Mobiliar aus zu statten, das in der Werkstatt in Kinfungilo produziert wird. Trotz allem hat Alfred noch einen großen Wunsch: Er braucht dringend eine Bandsäge. „Wir werden versuchen, auch hier über Spenden was machen zu können“, ist sich Richard Neubrand sicher.

Kaufladen als neues Projekt

„Unser nächstes Projekt, mit dem wir den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe bieten wollen, betrifft die Landbevölkerung in den Usambarabergen“, berichtet Richard Neubrand. In dieser Region liegen fruchtbare, kleinere Gebiete brach, die nach entsprechender Bewirtschaftung eine große Chance für die Menschen bieten können. Vor allem der Anbau von Gemüse, Kartoffeln, Bananen und Mais könnte zum einen die eigene Versorgung sichern und der Überschuss könnte verkauft werden, um so auch Einnahmen zum Lebensunterhalt zu erzielen. Doch für diese Anbauverbesserung bedarf es der Information der Menschen in der Region . Über das Kolpingswerk vor Ort sollen Kurse und Schulungen angeboten werden, die von der Kolpingfamilie Ertingen finanziert werden. Neben dieser theoretischen Hilfe stehe dabei aber vor allem die Konservierung und Haltbarmachung der produzierten Lebensmittel im Vordergrund, so Richard Neubrand. Dies vor allem, da die eigenen Erzeugnisse auch verkauft werden sollen. „Ich stelle mir vor, dass die Einheimischen eine Art Laden bauen, wo die Bauern dann ihre überschüssigen Produkte feilbieten können“, wäre der Wunsch des Ertinger Afrika-Chefs. Und: „Die Afrikaner sind hier sehr kreativ, man darf sie nicht unterschätzen.“.

Oftmals seien es kleine Dinge und Mittel, mit denen für die Bevölkerung in Tansania große Wirkung und Hilfe erzielt werden kann. „Morgens gehe ich zuerst zu meiner Ziege. Sie gibt einen Liter Milch bei jedem Melken. Aber noch wichtiger ist der Tiermist – damit düngen wir unsere Felder. Heute ernten wir das Dreifache. Die Bananenstauden werden drei Meter hoch und jede Pflanze bringt 150 Bananen. Mir der Ziege hat sich unser Leben unglaublich verbessert“, so die Bäuerin Cornelia George aus Tansania. „Hier sieht man schon, wie mit geringem Einsatz viel für die Bevölkerung getan werden kann. Und wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass die Menschen in Tansania eine Zukunft im eigenen Land haben“, glaubt Richard Neubrand . Schon im nächsten Jahr werden er und ein Team wieder nach Tansania reisen.