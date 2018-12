Haberbosch feiert sein Betriebsjubiläum

Mit einem kleinen Hoffest hat Anton Haberbosch am Samstag sein 25-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Seit einem Vierteljahrhundert pflanzen und verkaufen er und seine ganze Familie ChristbäDen ganzen Tag über herrschte bei Haberboschs Hochbetrieb. Es wurden Bäume ausgesucht, taxiert und auch gekauft. Ob jung oder alt, alle drei Generationen des Familienunternehmens waren am Start und jeder hatte an diesem Tag eine Aufgabe übernommen, um die Kunden bestens zu bedienen. Während die Männer laufend für Nachschub an Weihnachtsbäumen sorgten und verkauften, kümmerten sich die Frauen hauptsächlich um das Wohl ihrer Gäste.

Am Samstagnachmittag hörte man von Weitem das Glöcklein, das den Besuch von Nikolaus und Ruprecht ankündigte. Suchten anfangs ein paar Jungs noch das Weite hinter den Bäumen, scharten sich doch alle Kinder um den „heiligen Mann“. Sie alle wurden dann beschenkt, was ein Strahlen in ihre Gesichter zauberte. Derweil ging der Christbaumverkauf im Hof weiter. „Wir sind sehr zufrieden, wir konnten unsere Kunden alle bedienen“, freute sich dann das Familienoberhaupt Anton Haberbosch angesichts der vielen Bäume und Reisig, die an diesem Nachmittag verkauft wurden. Manchen war zudem das Glück hold, denn mit dem Kauf eines Baumes konnte man auch noch einen zweiten hinzugewinnen.