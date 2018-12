Höhepunkt war Feier am Lingekopf

Zur guten Tradition bei der Reservistenkameradschaft Ertingen gehört die alljährliche Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus in Erisdorf, wo auch die Angehörigen der Aktiven eingeladen sind. Dieses mal wurden auch langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue ausgezeichnet und beim Rückblick durch den Chef der Ertinger Reservisten, Hubert Buck, ragte vor allem das Gedenken zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren am Lingenkopf in Frankreich hervor.

Los ging es im sportlichen Bereich der Kameradschaft im Januar, wo im Ertinger Schützenhaus um den Donau-Schussen-Pokal geschossen wurde. 100 Teilnehmer gingen dabei an den Start und die Ertinger Kameradschaft belegte vor Unlingen und Offingen den ersten Platz. Auch das traditionelle Neujahrsschießen in Altheim war aus der Sicht von Hubert Buck ein voller Erfolg. 32 Mannschaften aus 13 Vereinen gingen hierbei an den Start. Der Gedächtnismarsch im März im Altdorfer Wald bei Weingarten war für die Ertinger Abordnung eine Herausforderung. Vor allem die widrigen Wetterverhältnisse machten bei diesem Orientierungslauf bei Nacht den Reservisten zu schaffen. Höhepunkt dann einmal mehr der Ertinger Infanterietag im Juni, der seinesgleichen in der ganzen Republik suche. Über 30 Mannschaften gingen an den Start.

Neben verschiedenen kameradschaftlichen und gesellschaftlichen Unternehmungen wie Betriebsbesichtigungen und Ausflügen, so auch eine Rundreise einer Abordnung nach Peru, ragte nach Hubert Buck vor allem die Feier zum Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren auf dem Lingekopf im Elsass heraus. Eine Delegation mit 51 Personen, darunter 30 Reservisten in Uniform, nahmen an dieser Feier teil. Bürgermeister Jürgen Köhler konnte einige Mitglieder für ihre Vereinstreue auszeichnen. 40 Jahre gehören Herman Schmid und Franz Burgmaier der Kameradschaft an. Stefan Aßfalg und Martin Möhrle wurden für 25 Jahre geehrt und für zehn Jahre Karl Briegel und Thomas Burgmaier.

„Seit dem Jahr 1984 bestand zwischen der Reservistenkameradschaft Ertingen und den Soldaten der 4. Kompanie des Fliegerhorstes Mengen eine einmalige Kameradschaft“, so Hubert Buck. Im Jahr 1998 wurde daraus eine eine Patenschaft, die sogar mit einem Fest und Urkunde besiegelt wurde. Diese Freundschaft unter den Soldaten wurde von beiden Seiten gehegt und gepflegt und so konnte die Reservistenkameradschaft Ertingen Jahr für Jahr auf die Unterstützung durch die Mengener Soldaten bei allen Infanterietagen zählen. „Mengen hat uns mit Mensch und Material geholfen bis zur Auflösung des Standortes Mengen“, so Hubert Buck. Mehrere Gelöbnisse wurden so in Ertingen durchgeführt, viele schöne Abende und Kameradschaftstreffen wurden abgehalten, man war eng mit den Soldaten in Mengen verbunden. Hubert Buck: „Die Auflösung der Oberschwabenkaserne war für uns ein harter Schlag und wir trauern dieser gemeinsamen Zeit immer noch nach“.

Auch der anschließend gegründete Traditionsverein OSK war nicht von langer Dauer. Nach ein paar Jahren war man zur Überzeugung gekommen, diesen wieder aufzulösen. An dieser Weihnachtsfeier konnte der Ertinger Reservistenchef den Liquidator des Traditionsvereins OSK, Bernd Hahn, willkommen heißen. Er war beauftragt, der Ertinger Reservistenkameradschaft 2000 Euro aus dem Vermögen des Vereins zu überbringen. Für diese Spende bedankte sich Hubert Buck und versprach, die Mittel im Sinne der großen und langjährigen Kameradschaft zu verwenden. Dazu gehört auch die Ausstattung eines Raumes im Mengener Heimatmuseum, wo Gegenstände der langjährigen Freundschaft von der 4. Kompanie Mengen und den Ertinger Reservisten ausgestellt werden.