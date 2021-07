Günter Speh war Kommunalpolitiker mit Leib und Seele

In der Nachfolge des Vaters

Erisdorf (sz) - Die Gemeinde Ertingen und der Teilort Erisdorf trauern um Günter Speh, der völlig überraschend verstorben ist. Neben seinem 20-jährigen Einsatz als Ortsvorsteher in Erisdorf war Günter Speh auch 30 Jahre als Gemeinderat tätig. 45 Jahre lang gehörte er der Freiwilligen Feuerwehr Erisdorf an, seit 2005 als Mitglied in der Altersabteilung. Außerdem war er in verschiedenen Funktionen bis zuletzt beim Musikverein Erisdorf aktiv. Am Freitag wurde Günter Speh zu Grabe getragen.

Speh war Kommunalpolitiker mit Leib und Seele. Schon sein Vater, Josef Speh, war Bürgermeister von Erisdorf und nach der Gemeindereform 1975 bis 1994 Ortsvorsteher. 1984 wurde Günter Speh mit hoher Stimmenzahl in den Gemeinderat gewählt und hatte sich gleich mit großen Projekten wie dem Bau der Seniorenwohnanlage sowie der Umgehungsstraße zu befassen. Als 1994 Spehs Vater in Ruhestand ging, wagte sich der Sohn mit zehn Jahren Erfahrung als Gemeinderat an die neue Aufgabe und wurde direkter Nachfolger seines Vaters. „Es war praktisch ein Heimspiel für mich“, sagte Speh später, der direkt neben der Ortsverwaltung wohnte. Bürgernähe hatte für Speh während seiner kommunalpolitischen Tätigkeit oberste Priorität.

Wegweisende Projekte

Bei Spehs Verabschiedung 2019 würdigte Bürgermeister Köhler dessen ruhigen und sachlichen Einsatz, seinen fachmännischen Rat und seine Loyalität. Unter der Leitung Spehs sei Erisdorf eine „pulsierende lebendige Gemeinschaft“ gewesen. Speh habe durch wegweisende Projekte entscheidend dazu beigetragen, optimale Rahmenbedingungen und eine hohe Lebensqualität für Erisdorf zu schaffen. Infrastruktur und Ortsbild seien dabei eindrucksvoll umgestaltet worden. Dazu zählte die Anbindung an den Verkehrsverbund, der neu gestaltete Dorfplatz, das Feuerwehrgerätehaus, das Dorfgemeinschaftshaus, die Außenanlage des Kindergartens, der Weihnachtsmarkt, das Nuadlafest und vor allem die mehrphasige anhaltende Erschließung neuer Baugebiete. Als Vertreter des Abwasserzweckverbandes und des Forst- und Landwirtschaftsverbandes war Speh außerdem Spezialist für viele Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen innerhalb der Ortschaft. Nicht zuletzt hat Speh als Standesbeamter auch 20 Ehen geschlossen.

Für seine 30-jährige Tätigkeit als Gemeinderat wurde Speh mit der sehr seltenen Ehrenuhrkunde des Gemeindetages Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die höchste Auszeichnung, eine goldene Ehrennadel, hatte Speh bereits 2006 erhalten.