Graf Heini kann sich in Daiberstetten auf seine Untertanen verlassen

Bei der diesjährigen Fasnets-Kampagne der Ertinger Gloggasäger-Zunft konnte sich Graf Heini alias Zunftmeister Klaus Diesch (unser Bild links beim Einzug in die Kulturhalle) wieder voll auf sein Gefolge und seine Untertanen verlassen. Allein der Bürgerball mit seinen 13 Programmpunkten war ein Höhepunkt der diesjährigen Hausfanet. Dabei zeigte sich auch, dass neben den Altgedienten wie Elke Schenzle, Uli Ocker, Peter Rauch, Bettina Steinhart oder auch Thomas Herholz viele junge und junggebliebene Akteure ihre Talente auf der Bühne aufblitzen ließen. So waren sportliche Höchstleistungen bei Tanz und Akrobatik, schauspielerische Höhepunkte und Musik vom Feinsten, vor allem durch die „Jungen Wilden“. Wie farbenprächtig die Daiberstetter Hausfasnet sein kann, zeigte sich auch am Fasnets-Sonntag beim Dorfumzug. Ob Maskenguppen, Vereine und Privatpersonen, sie alle hatten neben den zahlreichen Zuschauern an den Straßenrändern ihren Spaß (rechtes Bild). Dabei war Einfallseichtum gefragt, denn manche Mäschkerle hatten den Umzugsteilnehmern auch was zu sagen, wollten mit ihren Kostümen etwas ausdrücken. Aber auch die Fasnet hat einmal ein Ende. So wurde am Dienstagabend dann nach dem Fackelzug durch den Flecka die Fasnet verbannt und ein letztes Mal auf die abgelaufenen närrischen Tage angestoßen. Fotos: Wolfgang Lutz