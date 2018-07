Grünes Licht für die Lampen-Umrüstung

Im März diesen Jahres hat der Gemeinderat Ertingen die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik beschlossen. Rund 1200 Lampen müssen insgesamt ersetzt werden. In fünf Bauabschnitten soll die Maßnahme ausgeführt werden. Für den ersten Abschnitt mit etwa 200 Lampen wurden die Arbeiten ausgeschrieben und der Firma Reibel & Kraus aus Winterlingen zum Preis von 173 722 Euro vergeben.

Schon im Vorfeld hatte sich der Gemeinderat auf den Lamopentyp Philips Luma fesgelegt. Diese scheint technisch am ausgereiftesten zu sein und ist in der Handhabenung bei Störungen oder Reparatur am besten händelbar. Im ersten Bauabschnitt werden nun das Baugebiet „Inneres Tal III“, das Gewerbegebiet „Nord III“ (Teilerschließung Carl-Benz-Straße), das Baugebiet „Hinter den Gärten“ in Erisdorf (Bauabschnitt Amselweg) und die Ringenleistraße mit den neuen LED-Lampen umgerüstet.

Beschlossen wurde auch im Zuge dieser Maßnahme eine Standsicherheitsprüfung an den Laternenmasten zu vergeben, da die Gemeinde eine Sicherungspflicht zu erfüllen hat. Vor allem im unteren Bereich, der sich im Boden befindet, könne nicht eingesehen werden, in welchem Zustand sich der Laternenmasten befindet, so Ortsbaumeister Manfred Fiederer. Spezialfirmen würden solch eine Standsicherheitsprüfung anbieten.

Für die Gemeinde Ertingen würden dafür Kosten in Höhe von etwa 5500 Euro entstehen. Im Hinblick auf die bestehende Sicherungspflicht stimmte der Gemeinderat dieser Ausgabe zu.