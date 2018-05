Gründungsmitglieder sind immer noch aktiv

Bei strahlendem Sonnenschein konnte die Abteilung Turnen des SV Binzwangen ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Begann alles anno 1967 mit lediglich einer Frauenturngruppe, konnte die Abteilung schon im Jahre 1971 um eine Jugendgruppe erweitert werden. 1989 wurde die bis dahin bestehende Frauendomäne durch eine Männersportgruppe aufgemischt. Inzwischen wird das Sportangebot in der Abteilung durch eine Seniorenturngruppe und einer Eltern-Kind-Gruppe abgerundet. Dadurch reicht das sportliche Angebot im Moment quasi von der Wiege bis ins hohe Alter. Aber auch die außersportlichen Aktivitäten kommen nicht zu kurz.

Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten konnte Abteilungsleiterin Lisa Hecht zahlreiche Gäste auf dem Festgelände in Binzwangen begrüßen. Sehr erfreulich war, dass auch viele ehemalige Übungsleiter/innen und Turner/innen der Einladung des Sportvereins gefolgt waren. So konnte gemeinsam in gemütlicher Runde über die „guten alten Zeiten“ diskutiert werden. In der vorbereiteten Fotoausstellung „von damals bis heute“ fand sich der eine oder andere in jüngeren Jahren wieder und musste teilweise mit Erschrecken feststellen, was in der Vergangenheit schon so alles an Sportmode „in“ war.

Für die jüngeren Gäste wurden eine Spielstraße, ein Kasperle-Theater sowie eine QR-Code-Rallye angeboten, die regen Anklang fanden. Der Höhepunkt des Nachmittags war aber sicherlich die Aufführung einiger Turngruppen sowie die Ehrung von zahlreichen Gründungsmitgliedern, die mehrheitlich immer noch aktiv Sport im Verein betreiben. So konnte Vorstand Hans-Jürgen Mayer den Jubilaren Martha Hecht, Rosemarie Scherer, Rosmarie Birkhofer, Mathilde Grom, Annemarie Bork, Maria Reck und Dora Gulde für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein gratulieren und ein kleines Präsent überreichen.