Gottesdienst im Grünen am Ertinger Baggersee

Am Mittwoch, 25. Juli, laden die evangelische und katholische Kirchengemeinde Ertingen ab 19 Uhr zu einem Gottesdienst im Grünen an der Grillstelle am Baggersee in Ertingen ein.

Unter dem Thema „Sommerträume – meine Träume“ können die Besucher des Gottesdiensts den eigenen Träumen und Sehnsüchten nachzuspüren und sich an der Quelle des Lebens erfrischen. Träume sind Teil des Lebens und unsere Sehnsucht ruft uns zur Veränderung – nicht nur zu Ferienbeginn, sondern manchmal mitten im Alltag, mitten unter freiem Himmel, mitten am Tag. Musikalisch wird der Gottesdienst von Gitarren-, Klarinetten- und Saxophonklängen begleitet.

Im Anschluss sind alle herzlich zu Gespräch und Grillen bei Lagerfeuerromantik eingeladen. Grillgut bitte mitbringen. Für Getränke ist gegen einen Unkostenbeitrag gesorgt.

Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, kann sich an das Evangelische Pfarramt Ertingen wenden unter Telefon 07371/4499938. Bei Regen findet der Gottesdienst im Gerhard-Berner-Haus in Ertingen, Sportplatzweg 4 statt.