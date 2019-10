Am Mittwoch, 6. November, lädt der Erwachsenenbildungsausschuss der Seelsorgeeinheit zum Vortrag „Gottesbilder unseres Glaubens – Gefahr oder Wonne? um 20 Uhr ins Abt-Bischof-Spies Haus in Ertingen ein. Der Referent Gerd Steinwand ist Diplom-Theologe und in der Erwachsenenbildung tätig. In der jüdischen, christlichen und muslimischen Religion spielt das Gottesgebot „Du sollst dir kein Bildnis machen“ eine wichtige Rolle. Andererseits sind wir Menschen auf Bilder angewiesen, um so Zugänge für das zu bekommen, was wir Gott nennen. Aber Gottesbilder haben es in sich. Sie prägen uns – manchmal auch negativ. Die biblische Botschaft hat im Laufe der 2000-jährigen Überlieferung ein befreiendes Gottesbild geformt, das uns in seiner Vielschichtigkeit heute noch in Atem hält.