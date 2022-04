Glück in Herbertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im März zog das Glück in der Lilly-Jordans-Grundschule in Herbertingen ein, koordiniert wurde das Projekt von der Schulsozialarbeiterin Simone Igel, Erzb. Kinderheim Haus Nazareth Sigmaringen. In jeder Grundschulklasse der Grundschule wurden zwei Schulstunden zum Thema Glück veranstaltet. Dabei wurde bewusst, wie gut die Kinder ihr eigenes Glück bereits erkennen und wie achtsam viele der Kinder miteinander umgehen und auch andere glücklich machen möchten.

Dies bringt vor allem das folgende Zitat von O., neun Jahre, zum Ausdruck: „Glück bedeutet für mich Frieden und dass alle Menschen auf der ganzen Welt etwas zu Essen und Trinken haben.“ Glück bedeutet für die Grundschüler und -schülerinnen Familie, Freunde, Gott, Tiere und ein Dach über dem Kopf zu haben, geboren zu sein, Schule, Lernen, in der Betreuung Zeit zu verbringen oder auch Geburtstage und Feste zu feiern. Glück heißt für sie aber auch, dass eigene Glück zu erkennen und zu teilen, Gesundheit, Schmetterlinge zu beobachten, Sonne und Regenbogen, nett sein und gelobt zu werden.

Auch die Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule beschäftigten sich mit ihrem persönlichen Glück. Für sie war ganz klar, dass sie täglich viele Glücksmomente erleben. Bezogen auf den schulischen Bereich, war das die Absage eines Mathe-Tests oder die Freunde, die sie jeden Tag sehen können. Außerdem liegt für sie das große Glück in ihren Hobbys wie zum Beispiel Fußball spielen, angeln, wandern, Instrumente spielen oder turnen. Besonders schön war die Ausführung von R., zwölf Jahre: „Glück ist für mich eigentlich immer da. Vor allem, wenn ich mutig war und ein Ziel erreicht habe.“

Das Glück verschenken und die Mitmenschen am Glück teilhaben lassen, dies waren die Inhalte, die vor allem in der Ganztagsbetreuung und in der Verlässlichen Grundschule aufgegriffen wurden. Glückskekse aus Moosgummi mit persönlichen Botschaften, Glücksschilder, kleine Briefe und viele Glücksmomente im Glas wurden gestaltet und verteilt.

Für Interessierte gibt es alle Glücksmomente aus Herbertingen auf der Glücks-Homepage des Landkreises: gluecklandkreissigmaringen.jimdofree.com/herbertingen/.