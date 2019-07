Glasfaser soll die Zukunft sichern

Die Firma TU Maschinen- und Anlagenbau soll bereits im kommenden Jahr ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Das Unternehmen bezeichnet dies als wichtigen Baustein, um am Standort Ertingen wirtschaftlich und effizient produzieren zu können. Bei einem Besuch des Bürgermeisters und der Abgeordneten sei der Anschluss zugesichert worden.

Die TU Maschinen- und Anlagenbau GmbH hat sich im Bereich der mechanischen Bearbeitung im CNC-Drehen und CNC-Fräsen sowie dem Herstellen von Schweißkonstruktionen für den allgemeinen Maschinenbau spezialisiert. Im modernen Fertigungspark werden derzeit mit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Bauteile aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt, die anschließend weltweit in unterschiedlichen Produkte eingebaut werden. Dies sind zum Beispiel Getriebe, Tunnelbohrmaschinen, Kräne, Windkraftanlagen, Automatisierungsanlagen und Kühlmaschinen.

Um bei der Herstellung der Bauteile auf modernste Technik setzen zu können, wurde in den vergangenen vier Jahr rund fünf Millionen Euro in neue Maschinen und Gebäude investiert, teilt das Unternehmen mit. Bei der Ausbildung von derzeit vier Jugendlichen in den Berufen Feinwerkmechaniker und Konstruktionsmechaniker werde auf eine praxisnahe Ausbildung gesetzt. Direkt nach der viermonatigen Grundausbildung werden die Auszubildenden direkt in der Fräserei, Dreherei und Schweißerei eingesetzt.

Bei der Herstellung von Bauteilen spielt ein reibungsloser und möglichst schneller und präziser Austausch von Zeichnungsdaten eine immer wichtigere Rolle. Wurden früher technische Zeichnungen zur Fertigung von Bauteilen in Papierform empfangen, so werden heute zur Herstellung der Bauteile 3D-Modelle per E-Mail oder durch in den entsprechenden Kundenportalen zur Verfügung gestellt – nur so können Bauteile mit kurzen Lieferzeiten exakt nach Kundenwunsch produziert werden.

Ein großes Problem für die Firma TU stellt dabei aber die geringe Leistungsfähigkeit des Internets dar, da die Datenmengen immens größer werden und der infrastrukturelle Breitbandausbau im Ertinger Gewerbegebiet Süd nicht vorhanden sei. Bei einem Besuch des Bundestagsabgeordneten Josef Rief, des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger und des Ertinger Bürgermeisters Jürgen Köhler wurde besprochen wie diese Probleme möglichst schnell beseitigt werden können. Im Zuge der Verlegung einer Gasleitung wurde vor ein paar Wochen entlang der Schwarzachstraße ein Leerrohr mitverlegt. In der ersten Jahreshälfte 2020 soll dieses dann mit Glasfaserkabel bestückt werden. Köhler versicherte, dass die Firma TU im Oktober 2020 dann ans Glasfasernetz angeschlossen wird und dann von einem schnellen Datenaustausch profitieren kann.